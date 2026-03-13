Новое решение Трампа по России поразило США
NYT: решение США смягчить санкции против российской нефти усилит раскол с ЕС
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Решение США смягчить санкции против российской нефти усугубит раскол с Европой, пишет New York Times.
"Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить Соединенные Штаты и Европу, которая скептически отнеслись к нападению Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что отмена нефтяных санкций представляет собой резкий разворот по сравнению с прошлым летом, когда администрация США ужесточила пошлины в отношении Индии в качестве наказания за закупки нефти у России.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на сто процентов.
