Новое решение Трампа по России поразило США
Новое решение Трампа по России поразило США - 13.03.2026, ПРАЙМ
Новое решение Трампа по России поразило США
Решение США смягчить санкции против российской нефти усугубит раскол с Европой, пишет New York Times. "Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить... | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Решение США смягчить санкции против российской нефти усугубит раскол с Европой, пишет New York Times. "Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить Соединенные Штаты и Европу, которая скептически отнеслись к нападению Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию", — говорится в публикации.В материале отмечается, что отмена нефтяных санкций представляет собой резкий разворот по сравнению с прошлым летом, когда администрация США ужесточила пошлины в отношении Индии в качестве наказания за закупки нефти у России.В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля.Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на сто процентов.
Новости
ru-RU
сша, европа, россия
США, ЕВРОПА, РОССИЯ
16:05 13.03.2026
 
Новое решение Трампа по России поразило США

NYT: решение США смягчить санкции против российской нефти усилит раскол с ЕС

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Решение США смягчить санкции против российской нефти усугубит раскол с Европой, пишет New York Times.

"Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить Соединенные Штаты и Европу, которая скептически отнеслись к нападению Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что отмена нефтяных санкций представляет собой резкий разворот по сравнению с прошлым летом, когда администрация США ужесточила пошлины в отношении Индии в качестве наказания за закупки нефти у России.

В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на сто процентов.
