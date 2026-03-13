Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Качество обслуживания в "Домодедово" вырастет, заявил Никитин - 13.03.2026
Качество обслуживания в "Домодедово" вырастет, заявил Никитин
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Пассажиры могут ожидать улучшения качества обслуживания в аэропорту "Домодедово" после его приобретения структурой "Шереметьево", новые собственники планируют модернизировать аэропорт и развивать сервис, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. "Я знаю, что новые собственники планируют модернизировать аэропорт, развивать сервис. Поэтому точно, чего стоит ждать — это повышения качества обслуживания пассажиров в "Домодедово", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести". Министр отметил, что аэропорт "Шереметьево" является одним из лучших аэропортов России, в том числе и по качеству сервиса. Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" – в феврале 2025 года подписала договор о покупке "Домодедово". Генеральный директор "Шереметьево" Михаил Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.
бизнес, россия, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
Качество обслуживания в "Домодедово" вырастет, заявил Никитин

Здание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Пассажиры могут ожидать улучшения качества обслуживания в аэропорту "Домодедово" после его приобретения структурой "Шереметьево", новые собственники планируют модернизировать аэропорт и развивать сервис, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
"Я знаю, что новые собственники планируют модернизировать аэропорт, развивать сервис. Поэтому точно, чего стоит ждать — это повышения качества обслуживания пассажиров в "Домодедово", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Министр отметил, что аэропорт "Шереметьево" является одним из лучших аэропортов России, в том числе и по качеству сервиса.
Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" – в феврале 2025 года подписала договор о покупке "Домодедово". Генеральный директор "Шереметьево" Михаил Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.
