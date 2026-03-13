https://1prime.ru/20260313/nikitin-868275204.html

Качество обслуживания в "Домодедово" вырастет, заявил Никитин

2026-03-13T11:13+0300

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Пассажиры могут ожидать улучшения качества обслуживания в аэропорту "Домодедово" после его приобретения структурой "Шереметьево", новые собственники планируют модернизировать аэропорт и развивать сервис, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. "Я знаю, что новые собственники планируют модернизировать аэропорт, развивать сервис. Поэтому точно, чего стоит ждать — это повышения качества обслуживания пассажиров в "Домодедово", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести". Министр отметил, что аэропорт "Шереметьево" является одним из лучших аэропортов России, в том числе и по качеству сервиса. Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" – в феврале 2025 года подписала договор о покупке "Домодедово". Генеральный директор "Шереметьево" Михаил Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.

