Архангельская область увеличила экспорт рыбы на 30%
Архангельская область увеличила экспорт рыбы на 30%
2026-03-13T07:16+0300
2026-03-13T07:16+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объём экспорта рыбной продукции из Архангельской области составил более 170 миллионов долларов в 2025 году, что почти на 30% выше запланированных показателей, сообщила РИА Новости министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. В среду в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ состоялась XI Международная научно-практическая конференция "Дальний Восток и Арктика: Устойчивое развитие" (Дальний Восток и Арктика-2026). "Экспорт у нас только рыбная продукция… При плане 135 миллионов долларов США объёмы поставок на экспорт составили более 170 миллионов долларов. То есть экспортные показатели мы перевыполнили практически на 30 процентов. Но эти цифры ещё требуют уточнения, потому что статистика и таможенная статистика будет уточнять. Все контрактные обязательства, которые перед собой ставили и брали на себя рыбаки, они их выполнили и даже перевыполнили", - сообщила она.
Архангельская область увеличила экспорт рыбы на 30%

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объём экспорта рыбной продукции из Архангельской области составил более 170 миллионов долларов в 2025 году, что почти на 30% выше запланированных показателей, сообщила РИА Новости министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.
В среду в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ состоялась XI Международная научно-практическая конференция "Дальний Восток и Арктика: Устойчивое развитие" (Дальний Восток и Арктика-2026).
"Экспорт у нас только рыбная продукция… При плане 135 миллионов долларов США объёмы поставок на экспорт составили более 170 миллионов долларов. То есть экспортные показатели мы перевыполнили практически на 30 процентов. Но эти цифры ещё требуют уточнения, потому что статистика и таможенная статистика будет уточнять. Все контрактные обязательства, которые перед собой ставили и брали на себя рыбаки, они их выполнили и даже перевыполнили", - сообщила она.
 
