Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шведская береговая охрана взяла под контроль еще одно судно - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260313/ohrana-868265441.html
Шведская береговая охрана взяла под контроль еще одно судно
Шведская береговая охрана взяла под контроль еще одно судно - 13.03.2026, ПРАЙМ
Шведская береговая охрана взяла под контроль еще одно судно
Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль еще одно судно, которое подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T02:35+0300
2026-03-13T02:35+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
швеция
балтийское море
рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868265441.jpg?1773358546
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль еще одно судно, которое подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство. Инцидент произошел у берегов южного шведского города Треллеборг. Как сообщается, береговая охрана заподозрила, что 228-метровый танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, на самом деле использовал поддельную принадлежность. "Угроза морской безопасности и окружающей среде слишком высока. Поэтому есть основания для вмешательства в отношении судна", - заявил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг. Судно находится в санкционных списках нескольких стран, включая ЕС. Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
швеция
балтийское море
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, швеция, балтийское море, рф, ес
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, Балтийское море, РФ, ЕС
02:35 13.03.2026
 
Шведская береговая охрана взяла под контроль еще одно судно

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно, подозреваемое в отсутствии гражданства

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль еще одно судно, которое подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
Инцидент произошел у берегов южного шведского города Треллеборг. Как сообщается, береговая охрана заподозрила, что 228-метровый танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, на самом деле использовал поддельную принадлежность.
"Угроза морской безопасности и окружающей среде слишком высока. Поэтому есть основания для вмешательства в отношении судна", - заявил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.
Судно находится в санкционных списках нескольких стран, включая ЕС.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаШВЕЦИЯБалтийское мореРФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала