Шведская береговая охрана взяла под контроль еще одно судно
Шведская береговая охрана взяла под контроль еще одно судно
2026-03-13T02:35+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль еще одно судно, которое подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Рейтер со ссылкой на ведомство.
Инцидент произошел у берегов южного шведского города Треллеборг. Как сообщается, береговая охрана заподозрила, что 228-метровый танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, на самом деле использовал поддельную принадлежность.
"Угроза морской безопасности и окружающей среде слишком высока. Поэтому есть основания для вмешательства в отношении судна", - заявил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.
Судно находится в санкционных списках нескольких стран, включая ЕС.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна с 7 марта находится в предварительном заключении в шведском Мальме.
