https://1prime.ru/20260313/opros-868265366.html
Опрос показал, сколько россиян довольны своим уровнем дохода
Опрос показал, сколько россиян довольны своим уровнем дохода - 13.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян довольны своим уровнем дохода
Своим уровнем дохода довольны 23% россиян, в то время как 27% совершенно не удовлетворены своим финансовым положением, следует из данных исследования... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T02:32+0300
2026-03-13T02:32+0300
2026-03-13T02:32+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868265366.jpg?1773358363
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Своим уровнем дохода довольны 23% россиян, в то время как 27% совершенно не удовлетворены своим финансовым положением, следует из данных исследования "Работы.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Полностью довольны своим уровнем доходов 6% опрошенных, а скорее довольны 23% респондентов. Доля тех, кто оценивает ситуацию средне или затрудняется ответить, составляет 24%, в то время как скорее недовольны своим положением 26% участников исследования. Совершенно недовольны текущим финансовым состоянием 27% опрошенных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для повышения доходов 49% респондентов ищут более высокооплачиваемую работу, 39% подрабатывают или находятся в поиске дополнительных источников дохода. Также 24% повышают свою квалификацию, а 17% работают сверхурочно.
Кроме того, 14% опрошенных предлагают свои услуги или товары, 10% занимаются инвестициями, а 6% придерживаются денежных примет. Еще 6% респондентов покупают лотерейные билеты.
В исследовании, проведенном в феврале 2026 года, приняли участие более 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Опрос показал, сколько россиян довольны своим уровнем дохода
Опрос "Работы.ру": своим уровнем дохода довольны 23% россиян
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Своим уровнем дохода довольны 23% россиян, в то время как 27% совершенно не удовлетворены своим финансовым положением, следует из данных исследования "Работы.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Полностью довольны своим уровнем доходов 6% опрошенных, а скорее довольны 23% респондентов. Доля тех, кто оценивает ситуацию средне или затрудняется ответить, составляет 24%, в то время как скорее недовольны своим положением 26% участников исследования. Совершенно недовольны текущим финансовым состоянием 27% опрошенных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для повышения доходов 49% респондентов ищут более высокооплачиваемую работу, 39% подрабатывают или находятся в поиске дополнительных источников дохода. Также 24% повышают свою квалификацию, а 17% работают сверхурочно.
Кроме того, 14% опрошенных предлагают свои услуги или товары, 10% занимаются инвестициями, а 6% придерживаются денежных примет. Еще 6% респондентов покупают лотерейные билеты.
В исследовании, проведенном в феврале 2026 года, приняли участие более 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет.