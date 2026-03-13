Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян не доверяют незнакомым звонкам - 13.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян не доверяют незнакомым звонкам
Опрос показал, сколько россиян не доверяют незнакомым звонкам - 13.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян не доверяют незнакомым звонкам
Более 60% россиян "почти никогда" не доверяют незнакомым звонкам, при этом 14% признались, что им по-прежнему сложно сразу распознать мошеннический сценарий,... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T02:47+0300
2026-03-13T03:38+0300
общество
россия
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Более 60% россиян "почти никогда" не доверяют незнакомым звонкам, при этом 14% признались, что им по-прежнему сложно сразу распознать мошеннический сценарий, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "В 2026 году 62% опрошенных заявили, что "почти никогда" не доверяют незнакомым звонкам. Еще 24% сообщили, что относятся к любым обращениям с незнакомых номеров настороженно и перепроверяют информацию. Лишь 14% признались, что им по-прежнему сложно сразу распознать мошеннический сценарий", - говорится в исследовании среди 3-х тысяч россиян. При этом в 2025 году аналогичное исследование показывало иную картину: 48% респондентов заявляли о полном недоверии, 27% сомневались, а 25% признавали, что могут растеряться и поверить злоумышленникам. "Главным признаком мошенничества россияне в 2026 году называют давление и требование немедленных действий. Так ответили 37% участников опроса. Еще 29% отмечают подозрительные номера и использование мессенджеров вместо официальных каналов связи, 18% обращают внимание на грамматические ошибки и нестыковки в деталях, 16% считают ключевым фактором просьбу сообщить коды подтверждения или реквизиты карты", - уточнили аналитики. Год назад распределение выглядело иначе: на давление указывали 28%, на подозрительные номера 26%, на ошибки в тексте 21%, на просьбу сообщить данные карты 25%, заключили эксперты.
общество , россия
Общество , РОССИЯ
02:47 13.03.2026 (обновлено: 03:38 13.03.2026)
 
Опрос показал, сколько россиян не доверяют незнакомым звонкам

РИА Новости: более 60 процентов россиян не доверяют незнакомым звонкам

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Более 60% россиян "почти никогда" не доверяют незнакомым звонкам, при этом 14% признались, что им по-прежнему сложно сразу распознать мошеннический сценарий, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"В 2026 году 62% опрошенных заявили, что "почти никогда" не доверяют незнакомым звонкам. Еще 24% сообщили, что относятся к любым обращениям с незнакомых номеров настороженно и перепроверяют информацию. Лишь 14% признались, что им по-прежнему сложно сразу распознать мошеннический сценарий", - говорится в исследовании среди 3-х тысяч россиян.
При этом в 2025 году аналогичное исследование показывало иную картину: 48% респондентов заявляли о полном недоверии, 27% сомневались, а 25% признавали, что могут растеряться и поверить злоумышленникам.
"Главным признаком мошенничества россияне в 2026 году называют давление и требование немедленных действий. Так ответили 37% участников опроса. Еще 29% отмечают подозрительные номера и использование мессенджеров вместо официальных каналов связи, 18% обращают внимание на грамматические ошибки и нестыковки в деталях, 16% считают ключевым фактором просьбу сообщить коды подтверждения или реквизиты карты", - уточнили аналитики.
Год назад распределение выглядело иначе: на давление указывали 28%, на подозрительные номера 26%, на ошибки в тексте 21%, на просьбу сообщить данные карты 25%, заключили эксперты.
 
Заголовок открываемого материала