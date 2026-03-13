https://1prime.ru/20260313/opros-868265644.html

Опрос показал, сколько россиян не доверяют незнакомым звонкам

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Более 60% россиян "почти никогда" не доверяют незнакомым звонкам, при этом 14% признались, что им по-прежнему сложно сразу распознать мошеннический сценарий, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "В 2026 году 62% опрошенных заявили, что "почти никогда" не доверяют незнакомым звонкам. Еще 24% сообщили, что относятся к любым обращениям с незнакомых номеров настороженно и перепроверяют информацию. Лишь 14% признались, что им по-прежнему сложно сразу распознать мошеннический сценарий", - говорится в исследовании среди 3-х тысяч россиян. При этом в 2025 году аналогичное исследование показывало иную картину: 48% респондентов заявляли о полном недоверии, 27% сомневались, а 25% признавали, что могут растеряться и поверить злоумышленникам. "Главным признаком мошенничества россияне в 2026 году называют давление и требование немедленных действий. Так ответили 37% участников опроса. Еще 29% отмечают подозрительные номера и использование мессенджеров вместо официальных каналов связи, 18% обращают внимание на грамматические ошибки и нестыковки в деталях, 16% считают ключевым фактором просьбу сообщить коды подтверждения или реквизиты карты", - уточнили аналитики. Год назад распределение выглядело иначе: на давление указывали 28%, на подозрительные номера 26%, на ошибки в тексте 21%, на просьбу сообщить данные карты 25%, заключили эксперты.

