Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ - 13.03.2026
Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ
В ответ на действия Владимира Зеленского, касающиеся энергетической политики, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен задействовать значительное венгерское | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T07:27+0300
2026-03-13T07:27+0300
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В ответ на действия Владимира Зеленского, касающиеся энергетической политики, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен задействовать значительное венгерское сообщество в пределах Украины, сообщает немецкое издание Junge Welt."Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьезный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. &lt;…&gt; Но на Украине осталось венгерское меньшинство численностью около 150 000 человек, или 12,5% населения региона (Западной Украины. — Прим. ред.). Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах", — указывается в публикации.Издание также подчеркивает, что Венгрия имеет в своем распоряжении множество средств для влияния на венгров, проживающих на Украине. По мнению автора, победа Орбана на апрельских выборах может привести к дальнейшему обострению ситуации.Ранее лидер Украины угрожал венгерскому премьеру встречей с силами ВСУ из-за блокировки Венгрией нового кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что такие действия Зеленского пересекают красные линии, и предложил Евросоюзу от них дистанцироваться.
07:27 13.03.2026
 
Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ

JW: Орбан использует венгерскую диаспору в ответ на агрессию Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В ответ на действия Владимира Зеленского, касающиеся энергетической политики, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен задействовать значительное венгерское сообщество в пределах Украины, сообщает немецкое издание Junge Welt.
"Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьезный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. <…> Но на Украине осталось венгерское меньшинство численностью около 150 000 человек, или 12,5% населения региона (Западной Украины. — Прим. ред.). Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах", — указывается в публикации.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Уничтожить ради денег": на Западе испугались новых угроз Зеленского
Вчера, 07:18
Издание также подчеркивает, что Венгрия имеет в своем распоряжении множество средств для влияния на венгров, проживающих на Украине. По мнению автора, победа Орбана на апрельских выборах может привести к дальнейшему обострению ситуации.
Ранее лидер Украины угрожал венгерскому премьеру встречей с силами ВСУ из-за блокировки Венгрией нового кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что такие действия Зеленского пересекают красные линии, и предложил Евросоюзу от них дистанцироваться.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
"Вы мне угрожали". Орбан набросился на Зеленского
7 марта, 15:29
 
ВСУ ЕС Виктор Орбан УКРАИНА Мировая экономика ВЕНГРИЯ СЛОВАКИЯ Владимир Зеленский Роберт Фицо
 
 
