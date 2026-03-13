https://1prime.ru/20260313/orban-868269679.html

Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ

Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ - 13.03.2026, ПРАЙМ

Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ

В ответ на действия Владимира Зеленского, касающиеся энергетической политики, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен задействовать значительное венгерское | 13.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В ответ на действия Владимира Зеленского, касающиеся энергетической политики, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен задействовать значительное венгерское сообщество в пределах Украины, сообщает немецкое издание Junge Welt."Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьезный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. <…> Но на Украине осталось венгерское меньшинство численностью около 150 000 человек, или 12,5% населения региона (Западной Украины. — Прим. ред.). Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах", — указывается в публикации.Издание также подчеркивает, что Венгрия имеет в своем распоряжении множество средств для влияния на венгров, проживающих на Украине. По мнению автора, победа Орбана на апрельских выборах может привести к дальнейшему обострению ситуации.Ранее лидер Украины угрожал венгерскому премьеру встречей с силами ВСУ из-за блокировки Венгрией нового кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что такие действия Зеленского пересекают красные линии, и предложил Евросоюзу от них дистанцироваться.

