https://1prime.ru/20260313/ormuz-868285072.html

Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормуз, заявил посол

Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали.

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали. "Да, вы увидите это в будущем, я полагаю, через два или три часа. Потому что мы твердо верим в то, что Иран и Индия - друзья", - сказал он телеканалу RT India, отвечая на вопрос о проходе индийских судов. Это заявление прозвучало спустя день после телефонного разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого премьер подчеркнул важность бесперебойных поставок. Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере два индийских танкера - "Пушпак" и "Паримал" - благополучно прошли через Ормузский пролив, несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

