Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормуз, заявил посол
Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормуз, заявил посол - 13.03.2026, ПРАЙМ
Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормуз, заявил посол
Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T17:05+0300
2026-03-13T17:05+0300
2026-03-13T17:05+0300
мировая экономика
иран
индия
ормузский пролив
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали. "Да, вы увидите это в будущем, я полагаю, через два или три часа. Потому что мы твердо верим в то, что Иран и Индия - друзья", - сказал он телеканалу RT India, отвечая на вопрос о проходе индийских судов. Это заявление прозвучало спустя день после телефонного разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого премьер подчеркнул важность бесперебойных поставок. Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере два индийских танкера - "Пушпак" и "Паримал" - благополучно прошли через Ормузский пролив, несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
иран
индия
ормузский пролив
мировая экономика, иран, индия, ормузский пролив
Мировая экономика, ИРАН, ИНДИЯ, Ормузский пролив
Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормуз, заявил посол
Посол Фатхали: Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив