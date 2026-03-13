Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормуз, заявил посол - 13.03.2026, ПРАЙМ
Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормуз, заявил посол
Посол Фатхали: Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Иран предоставит судам Индии безопасный проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали.
"Да, вы увидите это в будущем, я полагаю, через два или три часа. Потому что мы твердо верим в то, что Иран и Индия - друзья", - сказал он телеканалу RT India, отвечая на вопрос о проходе индийских судов.
Это заявление прозвучало спустя день после телефонного разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого премьер подчеркнул важность бесперебойных поставок.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере два индийских танкера - "Пушпак" и "Паримал" - благополучно прошли через Ормузский пролив, несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
"Все просто погибнут": в США раскрыли правду о катастрофе в Иране
