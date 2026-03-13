Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/patrushev-868282610.html
Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн
Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн - 13.03.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн
Создание в Волжском бассейне условий для использования маломерного флота, развитие яхт-клубов и марин будет способствовать привлечению туристов, указал помощник | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T15:52+0300
2026-03-13T15:52+0300
бизнес
россия
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/31/835723166_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_0b4d2c4924e18c289cc77f78dc5e651a.jpg
КОСТРОМА, 13 мар - ПРАЙМ. Создание в Волжском бассейне условий для использования маломерного флота, развитие яхт-клубов и марин будет способствовать привлечению туристов, указал помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам развития внутреннего водного туризма. Он отметил, что на развитие речного туризма влияют не только факторы, связанные с обеспечением судоходства. "Привлечению туристов будет способствовать создание условий для использования маломерного флота, развитие яхтенных клубов и марин", - пояснил Патрушев. Помимо этого, по его словам, следует обеспечить развитие туристической составляющей в городах, где осуществляется стоянка судов. "Наличие гостиниц, экскурсий, музеев, торговых объектов, реализующих сувениры и изделия местных производителей, позволяет направить в эти города больший туристский поток, что, без сомнения, способствует экономическому развитию регионов", - подытожил помощник президента.
https://1prime.ru/20260305/patrushev-868046387.html
https://1prime.ru/20260313/likhachev-868282016.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/31/835723166_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_9db33529c09dc417906ab7b180ce7062.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, николай патрушев
Бизнес, РОССИЯ, Николай Патрушев
15:52 13.03.2026
 
Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн

Патрушев: Создание в Волжском бассейне условий будет способствовать привлечению туристов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРека Волга в Саратове
Река Волга в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Река Волга в Саратове. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КОСТРОМА, 13 мар - ПРАЙМ. Создание в Волжском бассейне условий для использования маломерного флота, развитие яхт-клубов и марин будет способствовать привлечению туристов, указал помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам развития внутреннего водного туризма.
Он отметил, что на развитие речного туризма влияют не только факторы, связанные с обеспечением судоходства.
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Суда из недружественных стран проходят особую проверку, заявил Патрушев
5 марта, 13:17
"Привлечению туристов будет способствовать создание условий для использования маломерного флота, развитие яхтенных клубов и марин", - пояснил Патрушев.
Помимо этого, по его словам, следует обеспечить развитие туристической составляющей в городах, где осуществляется стоянка судов.
"Наличие гостиниц, экскурсий, музеев, торговых объектов, реализующих сувениры и изделия местных производителей, позволяет направить в эти города больший туристский поток, что, без сомнения, способствует экономическому развитию регионов", - подытожил помощник президента.
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев
15:34
 
БизнесРОССИЯНиколай Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала