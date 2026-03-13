https://1prime.ru/20260313/patrushev-868282610.html

Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн

Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн - 13.03.2026, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о том, что поможет привлечь туристов в Волжский бассейн

Создание в Волжском бассейне условий для использования маломерного флота, развитие яхт-клубов и марин будет способствовать привлечению туристов, указал помощник | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T15:52+0300

2026-03-13T15:52+0300

2026-03-13T15:52+0300

бизнес

россия

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/31/835723166_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_0b4d2c4924e18c289cc77f78dc5e651a.jpg

КОСТРОМА, 13 мар - ПРАЙМ. Создание в Волжском бассейне условий для использования маломерного флота, развитие яхт-клубов и марин будет способствовать привлечению туристов, указал помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам развития внутреннего водного туризма. Он отметил, что на развитие речного туризма влияют не только факторы, связанные с обеспечением судоходства. "Привлечению туристов будет способствовать создание условий для использования маломерного флота, развитие яхтенных клубов и марин", - пояснил Патрушев. Помимо этого, по его словам, следует обеспечить развитие туристической составляющей в городах, где осуществляется стоянка судов. "Наличие гостиниц, экскурсий, музеев, торговых объектов, реализующих сувениры и изделия местных производителей, позволяет направить в эти города больший туристский поток, что, без сомнения, способствует экономическому развитию регионов", - подытожил помощник президента.

2026

