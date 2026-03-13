Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии - 13.03.2026
Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии
Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии - 13.03.2026, ПРАЙМ
Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии
Учет пенсионных прав граждан ведет Социальный фонд, и каждый будущий пенсионер может отслеживать это на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). На какие периоды... | 13.03.2026, ПРАЙМ
пенсии
общество
социальный фонд
минфин
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Учет пенсионных прав граждан ведет Социальный фонд, и каждый будущий пенсионер может отслеживать это на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). На какие периоды следует обратить особое внимание, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Неточности в трудовой биографии возможны из-за ряда причин. Самая безобидная – технические сбои. Чтобы их устранить, направьте обращение в Социальный фонд через личный кабинет, в течение 10 дней оно будет рассмотрено. Безвозвратно здесь ничего не потеряется.Вторая причина - неучтенный стаж. Чаще всего такое возможно относительно периодов до 2002 года. Не все работодатели добросовестно передали эти сведения в СФР. Чтобы учесть такой стаж, нужно подать в СФР подтверждающие факт работы документы. Это может быть трудовая книжка, трудовые договоры и т.п.Самый сложный случай – недобросовестность работодателя, который уплачивал страховые взносы не в полной мере либо вовсе их не платил.&quot;Тут мы вспоминаем пресловутые зарплаты в конвертах, которые спустя годы лишают людей пенсионных прав. Доказать правоту тут можно лишь через суд, и то при наличии веских доказательств трудовой деятельности. Если работодателя уже нет, ситуация еще больше усложняется&quot;, - подчеркнула Дайнеко.Кроме того, бывает, что в СФР не учтены нестраховые периоды, к которым относится служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и другие. Расчет такого стажа имеет свои особенности.Некоторые виды стажа не отражены в выписке из ИЛС. Например, это стаж федеральных госслужащих, военных, служащих по контракту и т.п. Дело в том, что они претендуют не на страховую, а на государственную пенсию. Если выслуги не хватит, то указанный стаж могут учесть в расчете пенсий по старости, заключила эксперт.
пенсии, общество , социальный фонд, минфин
Пенсии, Общество , Социальный фонд, Минфин
02:02 13.03.2026
 
Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии

Дайнеко назвала периоды работы, которые лучше проверить до наступления пенсии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Учет пенсионных прав граждан ведет Социальный фонд, и каждый будущий пенсионер может отслеживать это на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). На какие периоды следует обратить особое внимание, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Неточности в трудовой биографии возможны из-за ряда причин. Самая безобидная – технические сбои. Чтобы их устранить, направьте обращение в Социальный фонд через личный кабинет, в течение 10 дней оно будет рассмотрено. Безвозвратно здесь ничего не потеряется.
Вторая причина - неучтенный стаж. Чаще всего такое возможно относительно периодов до 2002 года. Не все работодатели добросовестно передали эти сведения в СФР. Чтобы учесть такой стаж, нужно подать в СФР подтверждающие факт работы документы. Это может быть трудовая книжка, трудовые договоры и т.п.
Самый сложный случай – недобросовестность работодателя, который уплачивал страховые взносы не в полной мере либо вовсе их не платил.

"Тут мы вспоминаем пресловутые зарплаты в конвертах, которые спустя годы лишают людей пенсионных прав. Доказать правоту тут можно лишь через суд, и то при наличии веских доказательств трудовой деятельности. Если работодателя уже нет, ситуация еще больше усложняется", - подчеркнула Дайнеко.

Кроме того, бывает, что в СФР не учтены нестраховые периоды, к которым относится служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и другие. Расчет такого стажа имеет свои особенности.
Некоторые виды стажа не отражены в выписке из ИЛС. Например, это стаж федеральных госслужащих, военных, служащих по контракту и т.п. Дело в том, что они претендуют не на страховую, а на государственную пенсию. Если выслуги не хватит, то указанный стаж могут учесть в расчете пенсий по старости, заключила эксперт.
 
Заголовок открываемого материала