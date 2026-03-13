https://1prime.ru/20260313/pensiya-868172561.html

Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии

Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии - 13.03.2026, ПРАЙМ

Названы периоды, которые лучше пересчитать для будущей пенсии

Учет пенсионных прав граждан ведет Социальный фонд, и каждый будущий пенсионер может отслеживать это на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). На какие периоды... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T02:02+0300

2026-03-13T02:02+0300

2026-03-13T02:02+0300

пенсии

общество

социальный фонд

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Учет пенсионных прав граждан ведет Социальный фонд, и каждый будущий пенсионер может отслеживать это на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). На какие периоды следует обратить особое внимание, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Неточности в трудовой биографии возможны из-за ряда причин. Самая безобидная – технические сбои. Чтобы их устранить, направьте обращение в Социальный фонд через личный кабинет, в течение 10 дней оно будет рассмотрено. Безвозвратно здесь ничего не потеряется.Вторая причина - неучтенный стаж. Чаще всего такое возможно относительно периодов до 2002 года. Не все работодатели добросовестно передали эти сведения в СФР. Чтобы учесть такой стаж, нужно подать в СФР подтверждающие факт работы документы. Это может быть трудовая книжка, трудовые договоры и т.п.Самый сложный случай – недобросовестность работодателя, который уплачивал страховые взносы не в полной мере либо вовсе их не платил."Тут мы вспоминаем пресловутые зарплаты в конвертах, которые спустя годы лишают людей пенсионных прав. Доказать правоту тут можно лишь через суд, и то при наличии веских доказательств трудовой деятельности. Если работодателя уже нет, ситуация еще больше усложняется", - подчеркнула Дайнеко.Кроме того, бывает, что в СФР не учтены нестраховые периоды, к которым относится служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и другие. Расчет такого стажа имеет свои особенности.Некоторые виды стажа не отражены в выписке из ИЛС. Например, это стаж федеральных госслужащих, военных, служащих по контракту и т.п. Дело в том, что они претендуют не на страховую, а на государственную пенсию. Если выслуги не хватит, то указанный стаж могут учесть в расчете пенсий по старости, заключила эксперт.

https://1prime.ru/20260227/pensii-867810159.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, общество , социальный фонд, минфин