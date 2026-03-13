В Петербурге суд продлил на полгода процедуру банкротства "Трансаэро" - 13.03.2026, ПРАЙМ
В Петербурге суд продлил на полгода процедуру банкротства "Трансаэро"
В Петербурге суд продлил на полгода процедуру банкротства "Трансаэро"
18:37 13.03.2026
 
В Петербурге суд продлил на полгода процедуру банкротства "Трансаэро"

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению конкурсного управляющего Алексея Белокопыта продлил до 13 сентября процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд обязал Белокопыта до 3 сентября представить отчет о своей деятельности с подтверждающими документами.
В настоящее время судом рассматривается заявление Белокопыта о взыскании с бывшего гендиректора "Трансаэро" Александра Бурдина около 245,7 миллиарда рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Бурдин заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении.
Ранее суды отказались привлечь к субсидиарной ответственности совладельцев "Трансаэро" – супругов Александра и Ольгу Плешаковых и главу Международного авиационного комитета СНГ Татьяну Анодину, а также бывшего главбуха Андрея Ковалева и еще одного бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина.
По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.
"Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
