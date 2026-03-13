https://1prime.ru/20260313/peterburg-868288929.html

В Петербурге суд продлил на полгода процедуру банкротства "Трансаэро"

2026-03-13T18:37+0300

экономика

бизнес

рф

петербург

трансаэро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению конкурсного управляющего Алексея Белокопыта продлил до 13 сентября процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд обязал Белокопыта до 3 сентября представить отчет о своей деятельности с подтверждающими документами. В настоящее время судом рассматривается заявление Белокопыта о взыскании с бывшего гендиректора "Трансаэро" Александра Бурдина около 245,7 миллиарда рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Бурдин заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. Ранее суды отказались привлечь к субсидиарной ответственности совладельцев "Трансаэро" – супругов Александра и Ольгу Плешаковых и главу Международного авиационного комитета СНГ Татьяну Анодину, а также бывшего главбуха Андрея Ковалева и еще одного бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина. По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

https://1prime.ru/20260313/ekspert-868266659.html

рф

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

