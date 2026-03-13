https://1prime.ru/20260313/pjatnitsa-868267266.html
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - 13.03.2026, ПРАЙМ
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T04:18+0300
2026-03-13T04:18+0300
2026-03-13T04:18+0300
общество
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868267266.jpg?1773364711
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Первая пятница с "несчастливым" числом в этом году была в феврале, сегодня вторая, а еще одна будет в ноябре. Последний раз такое количество пятниц с числом 13 было в 2015 году.
Две пятницы 13-х было в 2017-2020 годах и 2023-2024 годах, по одной – в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах.
Некоторые россияне верят, что пятница, 13-е - день неприятностей, когда надо постоянно быть начеку.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес
Общество , Бизнес, Экономика
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число впервые за 11 лет
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Первая пятница с "несчастливым" числом в этом году была в феврале, сегодня вторая, а еще одна будет в ноябре. Последний раз такое количество пятниц с числом 13 было в 2015 году.
Две пятницы 13-х было в 2017-2020 годах и 2023-2024 годах, по одной – в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах.
Некоторые россияне верят, что пятница, 13-е - день неприятностей, когда надо постоянно быть начеку.