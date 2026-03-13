Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Общество , Бизнес, Экономика
04:18 13.03.2026
 
Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число

Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число впервые за 11 лет

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число - это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Первая пятница с "несчастливым" числом в этом году была в феврале, сегодня вторая, а еще одна будет в ноябре. Последний раз такое количество пятниц с числом 13 было в 2015 году.
Две пятницы 13-х было в 2017-2020 годах и 2023-2024 годах, по одной – в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах.
Некоторые россияне верят, что пятница, 13-е - день неприятностей, когда надо постоянно быть начеку.
 
