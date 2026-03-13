На Украине запаниковали из-за "удара" по Зеленскому после слов Трампа - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/plan-868295663.html
На Украине запаниковали из-за "удара" по Зеленскому после слов Трампа
На Украине запаниковали из-за "удара" по Зеленскому после слов Трампа - 13.03.2026, ПРАЙМ
На Украине запаниковали из-за "удара" по Зеленскому после слов Трампа
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не оказывает помощи Вашингтону, стало серьезным ударом по стратегии Владимира Зеленского. Об этом... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T23:31+0300
2026-03-13T23:32+0300
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
мид рф
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не оказывает помощи Вашингтону, стало серьезным ударом по стратегии Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Страна.ua."Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест", — говорится в публикации.Ранее президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать ответные удары беспилотников со стороны Ирана. Американский лидер также подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для противодействия атакам Ирана.Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, подчеркнув, что ответственность за последствия искусственно созданного кризиса полностью лежит на США и Израиле.
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, мид рф, fox news
США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, МИД РФ, Fox News
23:31 13.03.2026 (обновлено: 23:32 13.03.2026)
 
На Украине запаниковали из-за "удара" по Зеленскому после слов Трампа

Трамп перечеркнул стратегию Зеленского по Ближнему Востоку

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не оказывает помощи Вашингтону, стало серьезным ударом по стратегии Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Страна.ua.
"Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест", — говорится в публикации.
Ранее президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать ответные удары беспилотников со стороны Ирана. Американский лидер также подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для противодействия атакам Ирана.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, подчеркнув, что ответственность за последствия искусственно созданного кризиса полностью лежит на США и Израиле.
СШАУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДональд ТрампМИД РФFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала