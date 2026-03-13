На Украине запаниковали из-за "удара" по Зеленскому после слов Трампа
На Украине запаниковали из-за "удара" по Зеленскому после слов Трампа
2026-03-13T23:31+0300
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не оказывает помощи Вашингтону, стало серьезным ударом по стратегии Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Страна.ua."Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест", — говорится в публикации.Ранее президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать ответные удары беспилотников со стороны Ирана. Американский лидер также подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для противодействия атакам Ирана.Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, подчеркнув, что ответственность за последствия искусственно созданного кризиса полностью лежит на США и Израиле.
Трамп перечеркнул стратегию Зеленского по Ближнему Востоку