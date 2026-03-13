https://1prime.ru/20260313/press-868279311.html

АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале

АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале - 13.03.2026, ПРАЙМ

АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале

13.03.2026

Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН 1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.

