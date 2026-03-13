Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале - 13.03.2026
ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале
ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале - 13.03.2026, ПРАЙМ
ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале
13.03.2026 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с...
2026-03-13T13:58+0300
2026-03-13T13:58+0300
пресс-релизы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868279532.jpg?1773399485
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
13:58 13.03.2026

ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Источник: ООО "НЭСКО"

Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

Заголовок открываемого материала