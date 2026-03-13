В АКОРТ рассказали, какие продукты сильнее всего подешевели в феврале

https://1prime.ru/20260313/produkty-868276698.html
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сильнее всего в феврале по сравнению с предыдущим месяцем подешевели черный чай, гречневая крупа и соль, в среднем розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,3%, рассказали РИА Новости в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "В феврале 2026 года розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 1,3% по сравнению с январем. Наиболее заметно в феврале относительно января подешевели: черный байховый чай (-9,5%), гречневая крупа (-7,2%), соль (-4%)", - сообщили в АКОРТ. Кроме того, подешевели тушка цыпленка-бройлера на 3,8%, сливочное масло на 1,9%, подсолнечное масло на 1,5% и баранина на 1,3%. Стоимость риса в торговых сетях за этот период также снизилась в пределах 1%. По сравнению с февралем 2025 года минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 12%, снижение зафиксировано в 21 из 25 социальных продовольственных категорий. Минимальная розничная цена за килограмм риса за год снизилась на 39%, до 51 рубля, капусты - на 35%, до 31 рубля, картофеля - на 28%, до 39 рублей, соли - на 27%, до 12 рублей, сливочного масла - на 26%, до 748 рублей, лука - на 24%, до 37 рублей, куриных яиц - на 22%, до 74 рублей за десяток, - эти продукты подешевели сильнее всего. Добавляется, что в феврале по сравнению с январем цены снизились, несмотря на рост закупочных цен на 0,4%. Речь идет о последовательной работе торговых сетей по поддержанию ценовой доступности социально значимой продуктовой корзины. Наценка крупных торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в феврале снизилась до 2,2%: в январе наценка составляла 3,5%, а в феврале 2025 года этот показатель был на уровне 4,9%.
В Минсельхозе рассказали о росте выпуска молочной продукции