https://1prime.ru/20260313/proliv-868275027.html
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив - 13.03.2026, ПРАЙМ
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив
Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T11:04+0300
2026-03-13T11:04+0300
2026-03-13T11:04+0300
бизнес
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 13 мар - ПРАЙМ. Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. "Одно турецкое судно турецкого владельца, получив разрешение, прошло Ормузский пролив – оно направляется к иранскому порту", - цитирует министра телеканал TRT Haber. По словам Уралоглу, своей очереди на проход пролива ожидают еще 14 судов турецких владельцев, в том числе шесть круизных лайнеров с пассажирами, с ними поддерживается связь. Министр отмечал, что в Ормузском проливе нет "застрявших" судов под флагом Турции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
https://1prime.ru/20260312/usa-868260396.html
https://1prime.ru/20260312/proliv-868246048.html
ормузский пролив
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, мид рф
Бизнес, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, МИД РФ
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив
Уралоглу: первое с начала конфликта судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив