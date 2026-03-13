https://1prime.ru/20260313/proliv-868275027.html

Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив

Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив - 13.03.2026, ПРАЙМ

Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив

Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир... | 13.03.2026, ПРАЙМ

СТАМБУЛ, 13 мар - ПРАЙМ. Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. "Одно турецкое судно турецкого владельца, получив разрешение, прошло Ормузский пролив – оно направляется к иранскому порту", - цитирует министра телеканал TRT Haber. По словам Уралоглу, своей очереди на проход пролива ожидают еще 14 судов турецких владельцев, в том числе шесть круизных лайнеров с пассажирами, с ними поддерживается связь. Министр отмечал, что в Ормузском проливе нет "застрявших" судов под флагом Турции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

