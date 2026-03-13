Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/proliv-868275027.html
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив - 13.03.2026, ПРАЙМ
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив
Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T11:04+0300
2026-03-13T11:04+0300
бизнес
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 13 мар - ПРАЙМ. Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. "Одно турецкое судно турецкого владельца, получив разрешение, прошло Ормузский пролив – оно направляется к иранскому порту", - цитирует министра телеканал TRT Haber. По словам Уралоглу, своей очереди на проход пролива ожидают еще 14 судов турецких владельцев, в том числе шесть круизных лайнеров с пассажирами, с ними поддерживается связь. Министр отмечал, что в Ормузском проливе нет "застрявших" судов под флагом Турции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
https://1prime.ru/20260312/usa-868260396.html
https://1prime.ru/20260312/proliv-868246048.html
ормузский пролив
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, мид рф
Бизнес, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, МИД РФ
11:04 13.03.2026
 
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив

Уралоглу: первое с начала конфликта судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 13 мар - ПРАЙМ. Первое с начала эскалации на Ближнем Востоке судно турецкого владельца прошло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
"Одно турецкое судно турецкого владельца, получив разрешение, прошло Ормузский пролив – оно направляется к иранскому порту", - цитирует министра телеканал TRT Haber.
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
Вчера, 23:26
По словам Уралоглу, своей очереди на проход пролива ожидают еще 14 судов турецких владельцев, в том числе шесть круизных лайнеров с пассажирами, с ними поддерживается связь. Министр отмечал, что в Ормузском проливе нет "застрявших" судов под флагом Турции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
В США рассказали, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Вчера, 15:11
 
БизнесМировая экономикаОрмузский проливСШАИРАНМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала