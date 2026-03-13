https://1prime.ru/20260313/rezervy-868283658.html
Международные резервы России за неделю сократились на 1,1%
Международные резервы России за неделю сократились на 1,1% - 13.03.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю сократились на 1,1%
Международные резервы России с 27 февраля по 6 марта уменьшились на 1,1% и составили 802,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T16:16+0300
2026-03-13T16:16+0300
2026-03-13T16:16+0300
экономика
россия
рф
мвф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России с 27 февраля по 6 марта уменьшились на 1,1% и составили 802,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 6 марта 2026 года составили 802,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 8,9 млрд долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 27 февраля составляли 811,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20260313/kotyakov-868277516.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, мвф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, МВФ, Банк России
Международные резервы России за неделю сократились на 1,1%
Международные резервы России с 27 февраля по 6 марта составили 802,2 миллиарда долларов