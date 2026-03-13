https://1prime.ru/20260313/rodstvenniki-868270372.html

Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье подали иск о компенсации

Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье подали иск о компенсации - 13.03.2026, ПРАЙМ

Родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье подали иск о компенсации

Родственники погибших в крушении Ан-24 в июле 2025 года под Тындой обратились с исками в суд о взыскании моральной компенсации с АО "И8", сообщили РИА Новости в | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T07:44+0300

2026-03-13T07:44+0300

2026-03-13T07:53+0300

бизнес

россия

общество

тында

амурская область

благовещенск

росавиация

согаз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868270372.jpg?1773377615

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар - ПРАЙМ. Родственники погибших в крушении Ан-24 в июле 2025 года под Тындой обратились с исками в суд о взыскании моральной компенсации с АО "И8", сообщили РИА Новости в прокуратуре Амурской области. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара" и сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники. Авиакомпания "Ангара" сменила название на "И8". Соответствующая запись была внесена в единый государственный реестр юридических лиц, сообщается в открытых источниках. "Родственники погибших, то есть граждане, самостоятельно заявили иски. Иски рассматриваются в судах по месту проживания этих граждан. Таких исков в настоящий момент пять. Так как иски о компенсации морального вреда - это обязательная категория дел, в которых участвует прокуратура, то к рассмотрению этих исков для дачи заключения была привлечена Тындинская городская прокуратура", - сообщила собеседник агентства. Иски будет рассматривать Тындинский районный суд, но их суммы неизвестны. "Размер этих исков, размер исковых требований, которые просят граждане, нам неизвестны. И опять же: сумму окончательную, размер - решает суд", - уточнила представитель прокуратуры. На сайте тындинского районного суда в разделе судебного делопроизводства зарегистрированы три дела к АО "И8", от 9 и 12 февраля. В исковых требованиях заявлена компенсация морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью. В качестве третьих лиц в исках указаны также филиал государственного предприятия "Аэронавигация Дальнего Востока", компания "Аэропорты Дальнего Востока", а также страховая компания АО "СОГАЗ". Рассмотрение исков назначено на 16 и 19 марта, добавили в прокуратуре.

тында

амурская область

благовещенск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , тында, амурская область, благовещенск, росавиация, согаз