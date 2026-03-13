https://1prime.ru/20260313/rosaviatsiya-868271805.html

В аэропорту Надыма сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма, сообщила Росавиация. "Аэропорт Надым. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

