https://1prime.ru/20260313/rosaviatsiya-868271805.html
В аэропорту Надыма сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Надыма сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 13.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Надыма сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма, сообщила Росавиация. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T08:31+0300
2026-03-13T08:31+0300
2026-03-13T08:32+0300
бизнес
россия
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_8616c080a18783ec8de8c7744cacac7b.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма, сообщила Росавиация. "Аэропорт Надым. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260313/stambul-868270603.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_9bcc697871bf16db5851eb882aa03660.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропорту Надыма сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Надыма сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов