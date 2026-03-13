https://1prime.ru/20260313/rosgosstrah-868265962.html

В "Росгосстрахе" рассказали о росте популярности титульного страхования

В "Росгосстрахе" рассказали о росте популярности титульного страхования - 13.03.2026, ПРАЙМ

В "Росгосстрахе" рассказали о росте популярности титульного страхования

На фоне дела Долиной востребованность страхования риска утраты права собственности на недвижимое имущество (титульное страхование) выросла в России в 2025 году

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На фоне дела Долиной востребованность страхования риска утраты права собственности на недвижимое имущество (титульное страхование) выросла в России в 2025 году, как и годом ранее, на 80%, такая же динамика была зафиксирована и годом ранее, сообщила РИА Недвижимость директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц компании "Росгосстрах" Екатерина Зенченко. "Впервые в компании зафиксировали всплеск популярности титульного страхования на 80% по итогам 2024 года, в 2025 году темпы роста сохранились. Связано это не только с резонансными судебными делами, но и с увеличением доли объектов вторичного жилья в ипотечных сделках", - рассказала она. По словам Зенченко, часто в судебном порядке оспариваются сделки, совершенные с нарушением прав несовершеннолетних собственников, а также заключенные в результате мошеннических действий, включая подделку документов. Нередко суд признает недействительными сделки, совершенные лицом, неспособным понимать значение своих действий, или когда продавец квартиры находился под влиянием обмана, насилия или угрозы. Все эти случаи покрываются договором титульного страхования. Средняя выплата по страхованию риска утраты права собственности на недвижимое имущество (титульному страхованию) в 2025 году достигла 7,8 миллиона рублей, в 2024 году она составляла 16,5 миллиона рублей, сообщила глава управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. "Говорить о том, что сумма выплат понижается, нельзя, так как такие случаи единичны, они не носят массовый характер, как, например, выплаты по пожарам или заливам квартир. Очевидно, что и стоимость квартир в каждом случае отличается", - пояснила она. Зачастую при страховании титула клиент ограничивается суммой взятой им ипотеки, уточнил управляющий продуктом департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж компании "РЕСО-Гарантия" Сергей Юдочкин. "Выплату по этому риску получить реально, но клиенты зачастую не понимают, что могут потерять немалые деньги, когда страхуют только сумму своих кредитных обязательств. Мы рекомендуем им достраховывать титул до полной рыночной стоимости недвижимости", - рассказал он. Успешное разрешение без участия страховщика ситуации с квартирой певицы Ларисы Долиной, продажу которой она пыталась оспорить, но Верховный суд признал собственницей жилья покупательницу Полину Лурье, по словам советника юрфирмы "МЭФ Legal" Ивана Рыбакова, может создать ложное впечатление, что титульное страхование является избыточным. Но именно страховое возмещение могло бы компенсировать стоимость объекта вне зависимости от решения суда, подчеркнул он. "По разным оценкам, в 2025 году число запросов на этот продукт выросло на 80%. Однако итоговое решение Верховного суда РФ по данному делу, скорее всего, охладит этот ажиотаж", - добавил Рыбаков.

