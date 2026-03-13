https://1prime.ru/20260313/rossija-868263907.html

В посольстве России оценили риски провокаций Киева против ТЭК в Венгрии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868263907.jpg?1773352384

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Провокации Киева против объектов ТЭК воспринимаются в Венгрии серьезно, заявили в посольстве РФ в Будапеште. Как заявили газете "Известия" в посольстве РФ, в последние недели в Венгрии несколько раз собирался Совет обороны, где обсуждались риски украинских провокаций против объектов топливно-энергетического комплекса. По данным дипмиссии, по итогам этих заседаний был усилен режим защиты критической инфраструктуры, а армия и полиция привлечены к охране энергетических объектов. "Исходя из этого, можем констатировать, что риски провокаций со стороны киевского режима воспринимаются здесь со всей серьезностью и встречают должную реакцию государственных структур", - сказали дипломаты изданию. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

2026

газ, венгрия, рф, киев, ес