https://1prime.ru/20260313/rossija-868263985.html

Россия и Мьянма подпишут новое соглашение о воздушном сообщении

Россия и Мьянма подпишут новое соглашение о воздушном сообщении - 13.03.2026, ПРАЙМ

Россия и Мьянма подпишут новое соглашение о воздушном сообщении

Россия и Мьянма в ближайшее время подпишут новое соглашение о воздушном сообщении, документ находится на финальной стадии подготовки, сообщили в посольстве РФ в | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T00:59+0300

2026-03-13T00:59+0300

2026-03-13T00:59+0300

бизнес

россия

мьянма

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868263985.jpg?1773352747

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия и Мьянма в ближайшее время подпишут новое соглашение о воздушном сообщении, документ находится на финальной стадии подготовки, сообщили в посольстве РФ в стране. "Необходимо завершить согласование нового документа о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, так как в настоящее время действует соглашение о воздушном сообщении между СССР и правительством Бирманского Союза от 1970 года... Актуализированный вариант находится на финальной стадии подготовки, и мы рассчитываем на его скорое подписание", - рассказали дипломаты газете "Известия".

мьянма

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мьянма, рф