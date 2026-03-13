https://1prime.ru/20260313/rossija-868263985.html
Россия и Мьянма подпишут новое соглашение о воздушном сообщении
Россия и Мьянма подпишут новое соглашение о воздушном сообщении
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия и Мьянма в ближайшее время подпишут новое соглашение о воздушном сообщении, документ находится на финальной стадии подготовки, сообщили в посольстве РФ в стране.
"Необходимо завершить согласование нового документа о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, так как в настоящее время действует соглашение о воздушном сообщении между СССР и правительством Бирманского Союза от 1970 года... Актуализированный вариант находится на финальной стадии подготовки, и мы рассчитываем на его скорое подписание", - рассказали дипломаты газете "Известия".
Посольство: Россия и Мьянма скоро подпишут новое соглашение о воздушном сообщении
