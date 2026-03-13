Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/rossija-868267673.html
Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака
Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака - 13.03.2026, ПРАЙМ
Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака
Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T04:48+0300
2026-03-13T04:48+0300
бизнес
россия
роспатент
christian dior
dior
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868267673.jpg?1773366523
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки поступили в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Кристиан Диор кутюр". В марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации. Под товарными знаками Dioramour и J'Adior компания сможет продавать в России бижутерию, ювелирные и кожаные изделия, одежду и головные уборы. Бутики бренда Dior закрылись в России в 2022 году. Помимо этого, итальянский бренд Kiko хочет зарегистрировать в России товарный знак, под которым в случае успешной регистрации сможет продавать косметику и средства по уходу за кожей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент, christian dior, dior
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Christian Dior, Dior
04:48 13.03.2026
 
Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака

Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Кристиан Диор кутюр". В марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации.
Под товарными знаками Dioramour и J'Adior компания сможет продавать в России бижутерию, ювелирные и кожаные изделия, одежду и головные уборы. Бутики бренда Dior закрылись в России в 2022 году.
Помимо этого, итальянский бренд Kiko хочет зарегистрировать в России товарный знак, под которым в случае успешной регистрации сможет продавать косметику и средства по уходу за кожей.
 
БизнесРОССИЯРоспатентChristian DiorDior
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала