МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки поступили в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Кристиан Диор кутюр". В марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации. Под товарными знаками Dioramour и J'Adior компания сможет продавать в России бижутерию, ювелирные и кожаные изделия, одежду и головные уборы. Бутики бренда Dior закрылись в России в 2022 году. Помимо этого, итальянский бренд Kiko хочет зарегистрировать в России товарный знак, под которым в случае успешной регистрации сможет продавать косметику и средства по уходу за кожей.

