Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - 13.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8 процентных пункта: для категории получателей соцпенсии без необходимого трудового стажа размер выплаты составит 9,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. "По данным СФР, на конец 2025 года числилось 41 169 800 пенсионеров. Из них 33 379 424 человека получают рабочую пенсию по старости. Такая пенсия индексируется с 1 января", - сказала Иванова-Швец. Аналитик отметила, что есть несколько категорий пенсионеров, которым пенсии индексируются с 1 апреля. Их численность составляет 7 790 376 человек. Это лица, получающие пенсии по инвалидности, по потере кормильца, и лица, получающие социальные пенсии. "Социальные пенсии этим категориям проиндексируют на 6,8%, но средний размер пенсий разный. Средний размер пенсии для инвалидов I группы составит 18,8 тысячи рублей, а размер социальной пенсии увеличится с 8,8 тысячи рублей до 9,4 тысячи рублей", - уточнила собеседница агентства. Получателями социальных пенсий являются те граждане, у кого при достижении пенсионного возраста нет необходимого трудового стажа или накопленных баллов по индивидуальному пенсионному коэффициенту, пояснила Иванова-Швец. "По данным Соцфонда России, на конец 2025 года численность таких лиц составляло 3 466 291 человек", - сказала аналитик.
рф, людмила иванова-швец
Экономика, РФ, Людмила Иванова-Швец
02:17 13.03.2026
 
Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Экономист Иванова-Швец: россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8 процентных пункта: для категории получателей соцпенсии без необходимого трудового стажа размер выплаты составит 9,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"По данным СФР, на конец 2025 года числилось 41 169 800 пенсионеров. Из них 33 379 424 человека получают рабочую пенсию по старости. Такая пенсия индексируется с 1 января", - сказала Иванова-Швец.
Аналитик отметила, что есть несколько категорий пенсионеров, которым пенсии индексируются с 1 апреля. Их численность составляет 7 790 376 человек. Это лица, получающие пенсии по инвалидности, по потере кормильца, и лица, получающие социальные пенсии.
"Социальные пенсии этим категориям проиндексируют на 6,8%, но средний размер пенсий разный. Средний размер пенсии для инвалидов I группы составит 18,8 тысячи рублей, а размер социальной пенсии увеличится с 8,8 тысячи рублей до 9,4 тысячи рублей", - уточнила собеседница агентства.
Получателями социальных пенсий являются те граждане, у кого при достижении пенсионного возраста нет необходимого трудового стажа или накопленных баллов по индивидуальному пенсионному коэффициенту, пояснила Иванова-Швец.
"По данным Соцфонда России, на конец 2025 года численность таких лиц составляло 3 466 291 человек", - сказала аналитик.
 
