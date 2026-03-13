https://1prime.ru/20260313/rossijane-868265192.html

Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - 13.03.2026, ПРАЙМ

Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8 процентных пункта: для категории получателей соцпенсии без необходимого трудового стажа размер... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T02:17+0300

2026-03-13T02:17+0300

2026-03-13T02:17+0300

экономика

рф

людмила иванова-швец

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868265192.jpg?1773357457

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8 процентных пункта: для категории получателей соцпенсии без необходимого трудового стажа размер выплаты составит 9,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. "По данным СФР, на конец 2025 года числилось 41 169 800 пенсионеров. Из них 33 379 424 человека получают рабочую пенсию по старости. Такая пенсия индексируется с 1 января", - сказала Иванова-Швец. Аналитик отметила, что есть несколько категорий пенсионеров, которым пенсии индексируются с 1 апреля. Их численность составляет 7 790 376 человек. Это лица, получающие пенсии по инвалидности, по потере кормильца, и лица, получающие социальные пенсии. "Социальные пенсии этим категориям проиндексируют на 6,8%, но средний размер пенсий разный. Средний размер пенсии для инвалидов I группы составит 18,8 тысячи рублей, а размер социальной пенсии увеличится с 8,8 тысячи рублей до 9,4 тысячи рублей", - уточнила собеседница агентства. Получателями социальных пенсий являются те граждане, у кого при достижении пенсионного возраста нет необходимого трудового стажа или накопленных баллов по индивидуальному пенсионному коэффициенту, пояснила Иванова-Швец. "По данным Соцфонда России, на конец 2025 года численность таких лиц составляло 3 466 291 человек", - сказала аналитик.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, людмила иванова-швец