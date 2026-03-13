https://1prime.ru/20260313/rossiya-868274747.html

Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии

Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии - 13.03.2026

Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии

газета Daily Express назвала заявление пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску "очень серьезным".В... | 13.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Британская газета Daily Express назвала заявление пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску "очень серьезным".В частности, в материале обратили внимание на его слова о том, что эти удары были бы невозможны без участия Лондона."Он добавил в пугающем предупреждении Британии: "Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это", — говорится в материале.Украинские террористы 10 марта нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.

