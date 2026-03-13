Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии - 13.03.2026
Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии
россия
лондон
дмитрий песков
всу
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Британская газета Daily Express назвала заявление пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску "очень серьезным".В частности, в материале обратили внимание на его слова о том, что эти удары были бы невозможны без участия Лондона."Он добавил в пугающем предупреждении Британии: "Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это", — говорится в материале.Украинские террористы 10 марта нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
лондон
россия, лондон, дмитрий песков, всу
РОССИЯ, ЛОНДОН, Дмитрий Песков, ВСУ
10:54 13.03.2026
 
Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии

Daily Express назвал реакцию РФ на удар ракетами Storm Shadow пугающей

© CC BY-SA 3.0 / Corrado BaldassiРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
© CC BY-SA 3.0 / Corrado Baldassi
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Британская газета Daily Express назвала заявление пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску "очень серьезным".

В частности, в материале обратили внимание на его слова о том, что эти удары были бы невозможны без участия Лондона.
"Он добавил в пугающем предупреждении Британии: "Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это", — говорится в материале.

Украинские террористы 10 марта нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
