2026-03-13T01:17+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу, среди требований - ограничение длины изделия 70 сантиметрами, выяснило РИА Новости, изучив документ ведомства. ГОСТ вступит в силу в сентябре текущего года. В первую очередь, стандарт вводит определение того, что такое фунчоза. Это лапша, которую изготавливают из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды, в виде длинных нитеобразных изделий с округлой формой поперечного сечения. Фунчоза выпускается одинарной или согнутой пополам, после чего подвергается сушке. "Несмотря на то, что крахмальная лапша давно присутствует на российском рынке, ГОСТа на эту продукцию не было. Действующий ГОСТ на макаронные изделия распространяется исключительно на продукцию, изготавливаемую из пшеничной муки", - отметили агентству в Росстандарте. При этом стандарт устанавливает ограничения на длину фунчозы в любой форме (одинарной, свернутой вдвое или изогнутой) - она не должна превышать 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. После обработки кипящей водой до состояния готовности изделия не должны терять форму или слипаться между собой. "Лапша должна иметь свойственный запах и вкус, посторонние запахи и привкусы, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются", - добавили в ведомстве. Если фунчоза изготовлена из кукурузного крахмала, то ее цвет должен быть белым с сероватым оттенком, а если из картофельного - кремовым. Поверхность лапши должна быть гладкой, при этом допускается незначительная шероховатость. "Лапша - одна из основ блюд восточной кухни, различные ее виды используют в супах, салатах и в качестве самостоятельного блюда. В целях установления всесторонних характеристик лапши из крахмала был разработан ГОСТ на лапшу из крахмала фын-тез (фунчоза - ред.)", - заключили в Росстандарте.

