В России инфляция в феврале составила 0,73% в месячном выражении - 13.03.2026, ПРАЙМ
В России инфляция в феврале составила 0,73% в месячном выражении
Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T19:19+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В феврале 2026 года по сравнению с январем 2026 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2025 года – 102,36%", - говорится в материалах ведомства. На продовольственные товары в феврале цены выросли на 0,84% в месячном выражении против 1,95% в январе; в годовом - на 5,43%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,28% (месяцем ранее - на 0,61%), в годовом выражении - на 3,2%. Услуги в феврале выросли в цене на 1,1% к январю, к февралю прошлого года - на 9,89%.
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:19 13.03.2026
 
Росстат: инфляция в России в феврале составила 0,73%

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В феврале 2026 года по сравнению с январем 2026 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2025 года – 102,36%", - говорится в материалах ведомства.
На продовольственные товары в феврале цены выросли на 0,84% в месячном выражении против 1,95% в январе; в годовом - на 5,43%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,28% (месяцем ранее - на 0,61%), в годовом выражении - на 3,2%. Услуги в феврале выросли в цене на 1,1% к январю, к февралю прошлого года - на 9,89%.
