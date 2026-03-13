https://1prime.ru/20260313/rynok-868290627.html

Российский рынок акций перед выходными почти не изменился

2026-03-13T19:50+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_04a1a7f6980d056b8cda6c169831ad3e.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы практически не изменился, оставшись выше 2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,01%, до 2871,86 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,57%, до 1135,69 пункта, долларовый РТС упал на 1,45%, до 1127,70 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,62%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,70%, РТС - на 0,73%. Динамика валютных индексов обусловлена снижением рубля к доллару и юаню за неделю. В боковике Российский рынок акций в основные торги пятницы торговался разнонаправленно в узком коридоре. При этом психологически значимый уровень 2850 пунктов по главному индексу оставался ниже дневного диапазона колебаний. "Российский рынок акций завершал неделю в разнонаправленном ключе. Тем не менее за прошедшую неделю положительный результат помогли обеспечить ралли цен на энергоносители, послабление санкций со стороны США на российские поставки нефти, а также откат рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Совкомфлота" (+0,9%), "Озона" (+1,3%), " Эн+ Груп" (+0,7%) и "Северстали" (+0,6%). Подешевели бумаги "Новатэка" (-1,2%), Совкомбанка (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%). Стоимость нефти к 19.36 мск повышалась на 0,9%, до 101,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 100,3 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в минус, оказавшись под давлением коррекции в нефтяных акциях, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Цены на "черное золото", впрочем, пока, похоже, не определились с дальнейшим направлением движения и пытаются удержать отметку 100 долларов за баррель по сорту Brent. В ближайшие дни настроения на российском рынке, вероятно, будут определяться динамикой сырьевых площадок и ожиданиями подведения итогов заседания ЦБ РФ", - добавляет она. Индекс Мосбиржи подступил ближе к 2900 пунктам, где подъем сталкивается с техническим сопротивлением, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Неопределенности много - по-прежнему не ясно, когда и где продолжатся переговоры по Украине, частичное снятие санкций с российской нефти не поддержали в Великобритании и вряд ли поддержат в ЕС, наконец, ослабление рубля текущими темпами может увеличить осторожность ЦБ на предстоящем через неделю заседании. Прогноз по индексу Мосбиржи на конец недели - 2820-2920 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260313/fond-868290084.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

