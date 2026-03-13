Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

2026-03-13T22:41+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,5%, до 2887 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 7 долларов и составит 95,75 доллара за баррель, курс евро на форексе повысится на полцента и составит 1,149 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 1 копейку и составит 11,66 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 60 копеек, до 80,83 рубля, евро - на 49 копеек, до 92,47 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "В фокусе внимания российских инвесторов краткосрочно будет заседание ЦБ 20 марта. Если ближайшие макроданные, в частности индекс потребительских цен за февраль, инфляционные ожидания населения и бизнеса, выйдут благоприятными, настрой покупателей может улучшиться, при этом реакция на само решение регулятора по факту, если оно будет соответствовать базовым ожиданиям рынка, может оказаться нейтральной. Наиболее вероятно снижение "ключа" на 50 базисных пунктов до 15%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Решение по процентным ставкам на будущей неделе также будут принимать ЕЦБ и Федрезерв США, добавил он. "Мировые фондовые рынки остаются под давлением, вызванным сохранением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления США о том, что военный конфликт подходит к завершению, Ормузский пролив остается фактически блокированным для судов, что поддерживает рост цен на нефть. Высвобождение стратегических запасов нефти рядом стран также не способствует нормализации ценовой динамики энергоносителей", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Тем временем, говорит эксперт, стоимость топлива для конечного потребителя растет, что оказывает давление на потребительское настроение и далее - на общую экономическую активность. Инфляционные риски возросли, при этом доллар как индикатор риска заметно укрепляется, заключил он. "В России по-прежнему продолжается сезон корпоративных отчетностей за 2025 год по МСФО, выходы финансовых результатов эмитентов, как правило, влияют на котировки их акций", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Так, на следующей неделе отчетности по МСФО за 2025 год опубликуют "Полюс", "Т-Технологии", МКПАО "ВК", "Русгидро", "Россети-Ленэнерго", "ИКС 5", рассказала она. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ, вероятно, вновь будет смягчена, ключевая ставка снизится на 50 базисных пунктов, однако регулятор укажет, что дальнейшая траектория ставки, в том числе в 2027 году, будет определяться способностью правительства достичь структурного баланса бюджета, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Решающее влияние на рынок окажет ситуация вокруг блокады Ормузского пролива и общая напряженность ситуации в Иране, что провоцирует риск дефицита предложения нефти и поддерживает котировки Brent, комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Украинский вопрос в условиях конфликта на Ближнем Востоке временно отошел на второй план, но объявление даты следующего раунда переговоров может активизировать покупателей, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рубль под давлением Рубль продолжит умеренное ослабление: доллар будет торговаться в диапазоне 79-83 рубля, юань будет в коридоре 11,5-11,8 рубля, оценивает Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер". Главным событием недели для российских финансовых рынков будет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в пятницу, 20 марта, говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global, рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Мы ожидаем решения о снижении ставки до 15% годовых. Однако рубль, скорее, может отреагировать на характер сопроводительных комментариев регулятора относительно дальнейшей траектории ключевой ставки", - добавляет она. До конца марта динамика рубля во многом будет зависеть от решения Банка России по ключевой ставке, а также от глобальной динамики нефти и курса доллара, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Если ставка будет снижена, а цены на нефть начнут корректироваться вниз после текущего всплеска, курс доллара может сместиться в диапазон 79-82 рубля. Евро в этом случае будет торговаться приблизительно в диапазоне 91-94 рубля", - оценивает он. Динамика индексов Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют базу для движения к годовым максимумам при положении выше поддержек 2810 пунктов и 1135 пунктов соответственно, делится Кожухова из ИК "Велес капитал". Вишневский из "Цифра брокер" ожидает умеренно позитивную динамику российского рынка акций с попытками индекса Мосбиржи закрепиться выше 2870 пунктов и штурма сопротивления на уровне 2920 пунктов. "На предстоящей неделе российский фондовый рынок попытается выйти выше отметки 2900 пунктов. Основными факторами поддержки для рынка станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором регулятор, по нашему прогнозу, примет решение понизить уровень ключевой ставки на 50 базисных пунктов", - говорит Богдан Зварич из ПСБ. "Индекс Мосбиржи может пытаться выйти за 2900 пунктов, если между Ираном и США не произойдет заметной деэскалации и цены на сырье не откатятся. Поддержать акции экспортных тяжеловесов может более слабый рубль", - заключает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

