Сбербанк рассказал, в каком городе чаще всего оформляли ипотеку

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Зумеры в 2025 году чаще всего оформляли ипотеку в Новосибирске (20%), при этом больше всего среди зумеров ипотеку оформляли девушки (61%), сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка с ссылкой на данные "СберАналитики". Исследование охватило топ-10 городов России, лидирующих по числу договоров долевого участия. Туда вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Владивосток и Казань. Исследование проводилось за период 2025 года. "Основной костяк покупателей - миллениалы, то есть люди 1984-1996 годов рождения. На них приходится 65% всех сделок. Но самые любопытные цифры скрываются на границах половозрастного профиля заемщиков. В Новосибирске каждый пятый заемщик - зумер (1997–2010 года рождения), тогда как в Москве их доля минимальна и составляет всего 8%. Интересно, что в самой молодой группе покупателей заметно преобладают женщины (61%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что "противоположный полюс" - поколение Х (1967-1983 года рождения). Представители этого поколения составляют основу спроса в Москве (27%), Владивостоке и Санкт-Петербурге (по 23%). Средний ежемесячный платеж по ипотеке составил 33,6 тысячи рублей. Выше всего он в Москве - 59 тысяч рублей в месяц, а меньше всего в Ростове-на-Дону (27,2 тысячи рублей). Исследование показало, что гендерная структура заемщиков различается в зависимости от уровня дохода. В группе с доходом 200–500 тысяч рублей большинство составляют мужчины. В сегменте с доходом выше 500 тысяч рублей в семи из десяти городов доля женщин выше. Отмечается, что рекорд поставил Краснодар: там заемщиц с доходом более 500 тысяч рублей в 2,3 раза больше, чем мужчин.

