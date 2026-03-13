https://1prime.ru/20260313/seligdar-868288139.html

"Селигдар" начал проектные изыскания на месторождении Кючус

"Селигдар" начал проектные инженерные изыскания для строительства объектов будущего горно-обогатительного комплекса (ГОК) на месторождении Кючус в Арктической... | 13.03.2026, ПРАЙМ

россия

якутия

рф

бурятия

https://cdnn.1prime.ru/img/77112/28/771122853_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ab20ceb1f3dcb0c3f16843b27589ee89.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Селигдар" начал проектные инженерные изыскания для строительства объектов будущего горно-обогатительного комплекса (ГОК) на месторождении Кючус в Арктической зоне Якутии, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Делюсь с вами свежими новостями по Кючусу. Мы начали проводить инженерные изыскания для строительства объектов будущего производственного комплекса. Буровые станки и вспомогательная техника уже прибыли непосредственно на участок", - написал он в своем официальном Telegram-канале. По словам президента холдинга, в рамках проводимых работ особое внимание будет уделено вопросам экологии и оценке влияния будущего предприятия на природную среду Арктической зоны, а результатом изысканий станет комплексный отчет об условиях строительства. Программа исследований рассчитана на 12 месяцев и будет проводиться параллельно с процессом разработки проектной документации для строительства комплекса, уточняет Хрущ. Ранее компания передала технико-экономическое обоснование (ТЭО) кондиций для проведения государственной экспертизы запасов и полезных ископаемых в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). "Ожидаемым результатом проведенной экспертизы станет постановка на государственный баланс запасов золота и попутных компонентов месторождения Кючус", - добавляет Хрущ. В июле прошлого года проводились геологоразведочные работы на флангах Кючуса, а в сентябре завершились аэрогеофизические работы с целью выявления продолжения по простиранию рудных зон. Кючусское рудное поле - одно из крупнейших в России золоторудных месторождений, расположено в Якутии. В компании ожидают, что производственная мощность проекта составит 10 тонн золота в год. Балансовые запасы месторождения по категории С1+С2 оцениваются в 175,26 тонны золота со средним содержанием 7,09 грамма золота на тонну. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

