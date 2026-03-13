https://1prime.ru/20260313/shri-lanka-868280585.html

Шри-Ланка обсуждает возможности поставки топлива из России, пишут СМИ

Шри-Ланка обсуждает возможности поставки топлива из России, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Шри-Ланка обсуждает возможности поставок топлива из России, этот вопрос был поднят на встрече главы МИД Виджиты Херата с послом России в Шри-Ланке Леваном Джагаряном, сообщает издание Newswire со ссылкой на МИД страны. "Шри-Ланка предпринимает незамедлительные шаги для обеспечения поставок топлива из России", - сообщил МИД Шри-Ланки по итогам переговоров главы ведомства Виджитхы Херата с послом России в Шри-Ланке Леваном Джагаряном. Издание отмечает, что в ходе переговоров министр обсудил возможные пути получения российского топлива для обеспечения бесперебойного снабжения внутри страны. "Посол согласился передать эту просьбу правительству России и наладить координацию с соответствующими ведомствами для содействия в организации поставок. Посол Джагарян подчеркнул, что Россия готова оказать поддержку Шри-Ланке в любое время, когда в этом возникнет необходимость", - сообщает издание.

