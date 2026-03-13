Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.03.2026
Шри-Ланка обсуждает возможности поставки топлива из России, пишут СМИ
Шри-Ланка обсуждает возможности поставки топлива из России, пишут СМИ - 13.03.2026, ПРАЙМ
Шри-Ланка обсуждает возможности поставки топлива из России, пишут СМИ
Шри-Ланка обсуждает возможности поставок топлива из России, этот вопрос был поднят на встрече главы МИД Виджиты Херата с послом России в Шри-Ланке Леваном... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T14:32+0300
2026-03-13T14:32+0300
энергетика
россия
шри-ланка
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83743/84/837438490_0:29:741:445_1920x0_80_0_0_a72f17075bbab91a3fb40f4fb4120f7f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Шри-Ланка обсуждает возможности поставок топлива из России, этот вопрос был поднят на встрече главы МИД Виджиты Херата с послом России в Шри-Ланке Леваном Джагаряном, сообщает издание Newswire со ссылкой на МИД страны. "Шри-Ланка предпринимает незамедлительные шаги для обеспечения поставок топлива из России", - сообщил МИД Шри-Ланки по итогам переговоров главы ведомства Виджитхы Херата с послом России в Шри-Ланке Леваном Джагаряном. Издание отмечает, что в ходе переговоров министр обсудил возможные пути получения российского топлива для обеспечения бесперебойного снабжения внутри страны. "Посол согласился передать эту просьбу правительству России и наладить координацию с соответствующими ведомствами для содействия в организации поставок. Посол Джагарян подчеркнул, что Россия готова оказать поддержку Шри-Ланке в любое время, когда в этом возникнет необходимость", - сообщает издание.
шри-ланка
россия, шри-ланка, мид
Энергетика, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА, МИД
14:32 13.03.2026
 
Шри-Ланка обсуждает возможности поставки топлива из России, пишут СМИ

Newswire: Шри-Ланка обсуждает с послом РФ возможность поставок российского топлива

Флаг Шри-Ланки
Флаг Шри-Ланки
Флаг Шри-Ланки. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Шри-Ланка обсуждает возможности поставок топлива из России, этот вопрос был поднят на встрече главы МИД Виджиты Херата с послом России в Шри-Ланке Леваном Джагаряном, сообщает издание Newswire со ссылкой на МИД страны.
"Шри-Ланка предпринимает незамедлительные шаги для обеспечения поставок топлива из России", - сообщил МИД Шри-Ланки по итогам переговоров главы ведомства Виджитхы Херата с послом России в Шри-Ланке Леваном Джагаряном.
Издание отмечает, что в ходе переговоров министр обсудил возможные пути получения российского топлива для обеспечения бесперебойного снабжения внутри страны.
"Посол согласился передать эту просьбу правительству России и наладить координацию с соответствующими ведомствами для содействия в организации поставок. Посол Джагарян подчеркнул, что Россия готова оказать поддержку Шри-Ланке в любое время, когда в этом возникнет необходимость", - сообщает издание.
ЭнергетикаРОССИЯШРИ-ЛАНКАМИД
 
 
