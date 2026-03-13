Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Словению - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/slovenija-868266579.html
Жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Словению
Жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Словению - 13.03.2026, ПРАЙМ
Жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Словению
Жители итальянской Гориции, расположенной на границе со Словенией, ради дешевого автомобильного топлива едут в соседний словенский город Нова-Горица, сообщил... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T03:45+0300
2026-03-13T03:45+0300
мировая экономика
словения
италия
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868266579.jpg?1773362716
РИМ, 13 мар - ПРАЙМ. Жители итальянской Гориции, расположенной на границе со Словенией, ради дешевого автомобильного топлива едут в соседний словенский город Нова-Горица, сообщил РИА Новости мэр Гориции Родолфо Дзиберна. "Вчера, как мне сказали, в Нова-Горица были очереди на заправках", - заявил градоначальник. Он добавил, что, хотя цены в Словении остаются ниже итальянских, повышение стоимости бензина и дизеля коснулось и словенских заправок. Мэр уточнил, что в начале марта цены за литр топлива в Словении составляли около 1,5 евро за литр. На итальянской стороне границы они выше на 30-50 евроцентов. С начала операции США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо в Италии выросли на 17%, на бензин - почти на 8%, сообщила итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons. Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена дизельного топлива в режиме самообслуживания превысила два евро за литр по всей Италии.
словения
италия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, словения, италия, сша
Мировая экономика, СЛОВЕНИЯ, ИТАЛИЯ, США
03:45 13.03.2026
 
Жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Словению

Мэр Дзиберна: жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Нова-Горицу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 13 мар - ПРАЙМ. Жители итальянской Гориции, расположенной на границе со Словенией, ради дешевого автомобильного топлива едут в соседний словенский город Нова-Горица, сообщил РИА Новости мэр Гориции Родолфо Дзиберна.
"Вчера, как мне сказали, в Нова-Горица были очереди на заправках", - заявил градоначальник.
Он добавил, что, хотя цены в Словении остаются ниже итальянских, повышение стоимости бензина и дизеля коснулось и словенских заправок.
Мэр уточнил, что в начале марта цены за литр топлива в Словении составляли около 1,5 евро за литр. На итальянской стороне границы они выше на 30-50 евроцентов.
С начала операции США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо в Италии выросли на 17%, на бензин - почти на 8%, сообщила итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons. Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена дизельного топлива в режиме самообслуживания превысила два евро за литр по всей Италии.
 
Мировая экономикаСЛОВЕНИЯИТАЛИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала