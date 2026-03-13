Жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Словению

https://1prime.ru/20260313/slovenija-868266579.html
РИМ, 13 мар - ПРАЙМ. Жители итальянской Гориции, расположенной на границе со Словенией, ради дешевого автомобильного топлива едут в соседний словенский город Нова-Горица, сообщил РИА Новости мэр Гориции Родолфо Дзиберна.
"Вчера, как мне сказали, в Нова-Горица были очереди на заправках", - заявил градоначальник.
Он добавил, что, хотя цены в Словении остаются ниже итальянских, повышение стоимости бензина и дизеля коснулось и словенских заправок.
Мэр уточнил, что в начале марта цены за литр топлива в Словении составляли около 1,5 евро за литр. На итальянской стороне границы они выше на 30-50 евроцентов.
С начала операции США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо в Италии выросли на 17%, на бензин - почти на 8%, сообщила итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons. Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена дизельного топлива в режиме самообслуживания превысила два евро за литр по всей Италии.
