Жители итальянской Гориции ради дешевого бензина едут в Словению

РИМ, 13 мар - ПРАЙМ. Жители итальянской Гориции, расположенной на границе со Словенией, ради дешевого автомобильного топлива едут в соседний словенский город Нова-Горица, сообщил РИА Новости мэр Гориции Родолфо Дзиберна. "Вчера, как мне сказали, в Нова-Горица были очереди на заправках", - заявил градоначальник. Он добавил, что, хотя цены в Словении остаются ниже итальянских, повышение стоимости бензина и дизеля коснулось и словенских заправок. Мэр уточнил, что в начале марта цены за литр топлива в Словении составляли около 1,5 евро за литр. На итальянской стороне границы они выше на 30-50 евроцентов. С начала операции США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо в Италии выросли на 17%, на бензин - почти на 8%, сообщила итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons. Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена дизельного топлива в режиме самообслуживания превысила два евро за литр по всей Италии.

