СМИ: США, Япония и ЕС планируют заложить основу для торгового соглашения - 13.03.2026
СМИ: США, Япония и ЕС планируют заложить основу для торгового соглашения
2026-03-13T00:28+0300
2026-03-13T00:28+0300
мировая экономика
экономика
япония
сша
брюссель
ес
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США, Япония и Евросоюз планируют в ближайшие недели объявить о намерении заложить основу для торгового соглашения в сфере критически важных минералов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации источников, торговый представитель США Джеймисон Грир намерен начать переговоры с ЕС и Японией по торговому соглашению о критически важных минералах в апреле, вскоре после окончания периода сбора мнений заинтересованных сторон, который завершается 19 марта. Как сообщил агентству один из источников, объявление о планах США и Японии может совпасть с визитом премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом 19 марта. Сроки для ЕС все еще уточняются, но Брюссель и Токио тесно координируют свои действия по содержанию планов. По словам источников, эта тема также включена в повестку дня саммита "Большой семерки" в этом году.
мировая экономика, япония, сша, брюссель, ес
Мировая экономика, Экономика, ЯПОНИЯ, США, Брюссель, ЕС
00:28 13.03.2026
 
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США, Япония и Евросоюз планируют в ближайшие недели объявить о намерении заложить основу для торгового соглашения в сфере критически важных минералов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации источников, торговый представитель США Джеймисон Грир намерен начать переговоры с ЕС и Японией по торговому соглашению о критически важных минералах в апреле, вскоре после окончания периода сбора мнений заинтересованных сторон, который завершается 19 марта.
Как сообщил агентству один из источников, объявление о планах США и Японии может совпасть с визитом премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом 19 марта. Сроки для ЕС все еще уточняются, но Брюссель и Токио тесно координируют свои действия по содержанию планов.
По словам источников, эта тема также включена в повестку дня саммита "Большой семерки" в этом году.
 
