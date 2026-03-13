СМИ: США, Япония и ЕС планируют заложить основу для торгового соглашения

https://1prime.ru/20260313/smi-868263639.html
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США, Япония и Евросоюз планируют в ближайшие недели объявить о намерении заложить основу для торгового соглашения в сфере критически важных минералов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации источников, торговый представитель США Джеймисон Грир намерен начать переговоры с ЕС и Японией по торговому соглашению о критически важных минералах в апреле, вскоре после окончания периода сбора мнений заинтересованных сторон, который завершается 19 марта.
Как сообщил агентству один из источников, объявление о планах США и Японии может совпасть с визитом премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом 19 марта. Сроки для ЕС все еще уточняются, но Брюссель и Токио тесно координируют свои действия по содержанию планов.
По словам источников, эта тема также включена в повестку дня саммита "Большой семерки" в этом году.
