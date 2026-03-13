Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк отчитался о прибыли по МСФО за 2025 год - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/sovkombank--868273824.html
Совкомбанк отчитался о прибыли по МСФО за 2025 год
Совкомбанк отчитался о прибыли по МСФО за 2025 год - 13.03.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк отчитался о прибыли по МСФО за 2025 год
Совокупная выручка Совкомбанка в 2025 году приблизилась к одному триллиону рублей, чистая прибыль составила 53 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T10:13+0300
2026-03-13T10:13+0300
финансы
бизнес
россия
совкомбанк
дмитрий гусев
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/94/829649478_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c69ad6027906bad0f69e5baa02fb2577.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Совокупная выручка Совкомбанка в 2025 году приблизилась к одному триллиону рублей, чистая прибыль составила 53 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные отчетности банка по МСФО.Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели. В четвертом квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, стоимость риска снизилась до 2,5%, говорится в отчетности."Активы Группы превысили 4,5 триллиона рублей, в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок", - комментирует предправления банка Дмитрий Гусев. Совокупная выручка банка за год выросла на 35% до 972 миллиарда рублей, невзирая на жесткие денежно-кредитные условия. Кредитный портфель вырос на 14% за счет увеличения доли нерискового залогового кредитования и корпоративных продуктов. Доля кредитов физлицам за год увеличилась на 3%, при этом ипотека выросла на 17%. Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27% до 109 миллиардов рублей. Это один из ключевых источников комиссионных доходов Группы.Средства клиентов в банке выросли на 13% до 3,4 триллиона рублей. Среди них на средства физлиц приходится 1,4 триллиона (+15%), юридические лица –2,1 триллион (+12%).Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году. "Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год", - заключил Дмитрий Гусев.
https://1prime.ru/20260302/sovkombank-867932834.html
https://1prime.ru/20260225/sovkombank-867818820.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/94/829649478_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6caec219f71aeeea3eb7ebb7d69e3edc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, совкомбанк, дмитрий гусев
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Совкомбанк, Дмитрий Гусев
10:13 13.03.2026
 
Совкомбанк отчитался о прибыли по МСФО за 2025 год

Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСовкомбанк
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Совкомбанк. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Совокупная выручка Совкомбанка в 2025 году приблизилась к одному триллиону рублей, чистая прибыль составила 53 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные отчетности банка по МСФО.
Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели. В четвертом квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, стоимость риска снизилась до 2,5%, говорится в отчетности.
Совкомбанк Факторинг - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Совкомбанк Факторинг" стал лидером по финансированию МСП в 2025 году
2 марта, 10:37
"Активы Группы превысили 4,5 триллиона рублей, в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок", - комментирует предправления банка Дмитрий Гусев.

Совокупная выручка банка за год выросла на 35% до 972 миллиарда рублей, невзирая на жесткие денежно-кредитные условия. Кредитный портфель вырос на 14% за счет увеличения доли нерискового залогового кредитования и корпоративных продуктов. Доля кредитов физлицам за год увеличилась на 3%, при этом ипотека выросла на 17%.

Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27% до 109 миллиардов рублей. Это один из ключевых источников комиссионных доходов Группы.

Средства клиентов в банке выросли на 13% до 3,4 триллиона рублей. Среди них на средства физлиц приходится 1,4 триллиона (+15%), юридические лица –2,1 триллион (+12%).

Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году. "Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год", - заключил Дмитрий Гусев.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам
25 февраля, 18:52
 
ФинансыБизнесРОССИЯСовкомбанкДмитрий Гусев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала