Совкомбанк отчитался о прибыли по МСФО за 2025 год
Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Совкомбанк. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Совокупная выручка Совкомбанка в 2025 году приблизилась к одному триллиону рублей, чистая прибыль составила 53 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные отчетности банка по МСФО.
Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели. В четвертом квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, стоимость риска снизилась до 2,5%, говорится в отчетности.
"Активы Группы превысили 4,5 триллиона рублей, в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок", - комментирует предправления банка Дмитрий Гусев.
Совокупная выручка банка за год выросла на 35% до 972 миллиарда рублей, невзирая на жесткие денежно-кредитные условия. Кредитный портфель вырос на 14% за счет увеличения доли нерискового залогового кредитования и корпоративных продуктов. Доля кредитов физлицам за год увеличилась на 3%, при этом ипотека выросла на 17%.
Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27% до 109 миллиардов рублей. Это один из ключевых источников комиссионных доходов Группы.
Средства клиентов в банке выросли на 13% до 3,4 триллиона рублей. Среди них на средства физлиц приходится 1,4 триллиона (+15%), юридические лица –2,1 триллион (+12%).
Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году. "Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год", - заключил Дмитрий Гусев.
