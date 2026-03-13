"Просчитались". Те, кто все понял, начали исход из Америки

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Тарифная политика США многофакторная, и далеко не всегда приносит те результаты, на которые рассчитывают ее вдохновители. Сейчас она руководствуется не столько экономической логикой, сколько стратегическими и политическими задачами. Вашингтон пытается вернуть часть промышленного производства на свою территорию, сократить зависимость от внешних поставщиков и усилить переговорные позиции в мировой торговле. Пошлины становятся инструментом давления на торговых партнёров и одновременно способом поддержки отдельных отраслей внутри страны.Проблема в том, что такие меры почти всегда имеют обратный эффект. Ограничение импорта повышает издержки для бизнеса, поскольку многие американские компании используют иностранные комплектующие и сырьё. В результате растут цены и снижается конкурентоспособность продукции. Кроме того, торговые партнёры отвечают зеркальными мерами, что сокращает экспортные возможности американских компаний. Именно поэтому международные организации предупреждают, что тарифные конфликты могут замедлить экономический рост.Любая экономическая неопределённость может усиливать движение капитала за пределы страны. Инвесторы стараются диверсифицировать риски и переводят часть средств в другие юрисдикции. Однако в случае США ситуация пока не выглядит критической. Американский финансовый рынок остаётся крупнейшим и одним из самых ликвидных в мире, поэтому значительная часть капитала всё равно продолжает работать внутри страны.То же касается исхода граждан, о котором пишут в американской прессе. По данным The Wall Street Journal, в прошлом году Соединенные Штаты покинуло рекордное со времен Великой депрессии число людей. Количество выехавших из страны превысило число въехавших на 150 тысяч.Но динамика миграции зависит не только от состояния экономики, но и от государственной политики. Изменение миграционных правил - а именно этим занимается Дональд Трамп - может сильно влиять на статистику въезда и выезда, поэтому такие показатели не всегда отражают реальные экономические процессы.Тем не менее, у США пока остается их главное преимущество. Это статус доллара как мировой резервной валюты. Американское государство занимает деньги в собственной валюте, которая широко используется во всём мире. Это означает, что спрос на американские государственные облигации поддерживается не только внутренними инвесторами, но и иностранными центральными банками и фондами.Поэтому даже при очень высоком уровне долга США пока сохраняют возможность относительно спокойно его обслуживать. И никакого массового бегства людей из Америки не случится. Но если торговые конфликты и политическая неопределённость будут усиливаться, это может постепенно снижать доверие инвесторов и повышать стоимость заимствований. В долгосрочной перспективе именно этот фактор вызывает наибольшие опасения у экономистов.Автор: Кирилл Щербаков, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия"
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Тарифная политика США многофакторная, и далеко не всегда приносит те результаты, на которые рассчитывают ее вдохновители. Сейчас она руководствуется не столько экономической логикой, сколько стратегическими и политическими задачами. Вашингтон пытается вернуть часть промышленного производства на свою территорию, сократить зависимость от внешних поставщиков и усилить переговорные позиции в мировой торговле. Пошлины становятся инструментом давления на торговых партнёров и одновременно способом поддержки отдельных отраслей внутри страны.
"Не до политики". Америка вновь скупает у России стратегический товар
13 февраля, 07:07
Проблема в том, что такие меры почти всегда имеют обратный эффект. Ограничение импорта повышает издержки для бизнеса, поскольку многие американские компании используют иностранные комплектующие и сырьё. В результате растут цены и снижается конкурентоспособность продукции. Кроме того, торговые партнёры отвечают зеркальными мерами, что сокращает экспортные возможности американских компаний. Именно поэтому международные организации предупреждают, что тарифные конфликты могут замедлить экономический рост.
Любая экономическая неопределённость может усиливать движение капитала за пределы страны. Инвесторы стараются диверсифицировать риски и переводят часть средств в другие юрисдикции. Однако в случае США ситуация пока не выглядит критической. Американский финансовый рынок остаётся крупнейшим и одним из самых ликвидных в мире, поэтому значительная часть капитала всё равно продолжает работать внутри страны.
То же касается исхода граждан, о котором пишут в американской прессе. По данным The Wall Street Journal, в прошлом году Соединенные Штаты покинуло рекордное со времен Великой депрессии число людей. Количество выехавших из страны превысило число въехавших на 150 тысяч.
Но динамика миграции зависит не только от состояния экономики, но и от государственной политики. Изменение миграционных правил - а именно этим занимается Дональд Трамп - может сильно влиять на статистику въезда и выезда, поэтому такие показатели не всегда отражают реальные экономические процессы.
Тем не менее, у США пока остается их главное преимущество. Это статус доллара как мировой резервной валюты. Американское государство занимает деньги в собственной валюте, которая широко используется во всём мире. Это означает, что спрос на американские государственные облигации поддерживается не только внутренними инвесторами, но и иностранными центральными банками и фондами.
Поэтому даже при очень высоком уровне долга США пока сохраняют возможность относительно спокойно его обслуживать. И никакого массового бегства людей из Америки не случится. Но если торговые конфликты и политическая неопределённость будут усиливаться, это может постепенно снижать доверие инвесторов и повышать стоимость заимствований. В долгосрочной перспективе именно этот фактор вызывает наибольшие опасения у экономистов.
Автор: Кирилл Щербаков, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.