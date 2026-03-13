https://1prime.ru/20260313/ssha-868004250.html

"Просчитались". Те, кто все понял, начали исход из Америки

"Просчитались". Те, кто все понял, начали исход из Америки - 13.03.2026, ПРАЙМ

"Просчитались". Те, кто все понял, начали исход из Америки

Тарифная политика США многофакторная, и далеко не всегда приносит те результаты, на которые рассчитывают ее вдохновители. Сейчас она руководствуется не столько... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T05:05+0300

2026-03-13T05:05+0300

2026-03-13T05:05+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

the wall street journal

университет "синергия"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868004250.jpg?1773367501

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Тарифная политика США многофакторная, и далеко не всегда приносит те результаты, на которые рассчитывают ее вдохновители. Сейчас она руководствуется не столько экономической логикой, сколько стратегическими и политическими задачами. Вашингтон пытается вернуть часть промышленного производства на свою территорию, сократить зависимость от внешних поставщиков и усилить переговорные позиции в мировой торговле. Пошлины становятся инструментом давления на торговых партнёров и одновременно способом поддержки отдельных отраслей внутри страны.Проблема в том, что такие меры почти всегда имеют обратный эффект. Ограничение импорта повышает издержки для бизнеса, поскольку многие американские компании используют иностранные комплектующие и сырьё. В результате растут цены и снижается конкурентоспособность продукции. Кроме того, торговые партнёры отвечают зеркальными мерами, что сокращает экспортные возможности американских компаний. Именно поэтому международные организации предупреждают, что тарифные конфликты могут замедлить экономический рост.Любая экономическая неопределённость может усиливать движение капитала за пределы страны. Инвесторы стараются диверсифицировать риски и переводят часть средств в другие юрисдикции. Однако в случае США ситуация пока не выглядит критической. Американский финансовый рынок остаётся крупнейшим и одним из самых ликвидных в мире, поэтому значительная часть капитала всё равно продолжает работать внутри страны.То же касается исхода граждан, о котором пишут в американской прессе. По данным The Wall Street Journal, в прошлом году Соединенные Штаты покинуло рекордное со времен Великой депрессии число людей. Количество выехавших из страны превысило число въехавших на 150 тысяч.Но динамика миграции зависит не только от состояния экономики, но и от государственной политики. Изменение миграционных правил - а именно этим занимается Дональд Трамп - может сильно влиять на статистику въезда и выезда, поэтому такие показатели не всегда отражают реальные экономические процессы.Тем не менее, у США пока остается их главное преимущество. Это статус доллара как мировой резервной валюты. Американское государство занимает деньги в собственной валюте, которая широко используется во всём мире. Это означает, что спрос на американские государственные облигации поддерживается не только внутренними инвесторами, но и иностранными центральными банками и фондами.Поэтому даже при очень высоком уровне долга США пока сохраняют возможность относительно спокойно его обслуживать. И никакого массового бегства людей из Америки не случится. Но если торговые конфликты и политическая неопределённость будут усиливаться, это может постепенно снижать доверие инвесторов и повышать стоимость заимствований. В долгосрочной перспективе именно этот фактор вызывает наибольшие опасения у экономистов.Автор: Кирилл Щербаков, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия"

https://1prime.ru/20260213/amerika-867431068.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Кирилл Щербаков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868005394_0:130:853:983_100x100_80_0_0_98e4cdde38e2014bad933b35f0a9448b.jpg

Кирилл Щербаков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868005394_0:130:853:983_100x100_80_0_0_98e4cdde38e2014bad933b35f0a9448b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Щербаков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868005394_0:130:853:983_100x100_80_0_0_98e4cdde38e2014bad933b35f0a9448b.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, the wall street journal, университет "синергия"