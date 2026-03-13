https://1prime.ru/20260313/ssha-868265047.html
"Изменили позицию". На Западе заявили, что США идут на уступки России
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
цру
россия
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты значительно изменили свою политику в отношении санкций, связанных с покупкой российской нефти, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Соединенные Штаты изменили свою позицию — вместо того чтобы говорить: "Вы должны соблюдать все эти санкции против России", — они заявили: "Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть". <…> Но теперь цена выросла", — заявил эксперт.При этом он отметил, что США, несмотря на свою мощь, не в состоянии открыть Ормузский пролив, который находится под контролем Ирана."И что, например, делать Филиппинам? Девяносто четыре процента их нефти поступает из Персидского залива. Несмотря на заверения Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт, <…> Иран ясно дал понять: любой, кто попробует его пересечь, будет уничтожен. <…> Иран по-прежнему противостоит, как считается, одной из самых могущественных армий в мире. <…> Однако даже эта армия не может открыть Ормузский пролив", — подчеркнул аналитик.Из-за военной операции США и Израиля против Ирана навигация через Ормузский пролив практически прекратилась. Этот маршрут является ключевым для транспортировки нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива. На прошлой неделе глава Министерства энергетики США Крис Райт сообщил, что Нью-Дели разрешено продолжать приобретать российскую нефть, чтобы обеспечить функционирование нефтеперерабатывающих заводов в Южной Азии. Однако он уточнил, что Вашингтон не планирует отменять санкции против Москвы.Власти Индии не отрицали и не подтверждали согласие с запретом на приобретение топлива. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, нет причин считать, что Нью-Дели изменил свое отношение к сотрудничеству с Москвой. В марте индийская газета Economic Times сообщила, что в прошлом месяце Россия оставалась одним из ведущих поставщиков нефти для Индии, несмотря на американские санкции.
