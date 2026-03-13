СМИ: конфликт на Ближнем Востоке отразится на стоимости ряда товаров в США

S&P Global: конфликт на Ближнем Востоке повлияет на цены на металлургию и транспорт в США
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке окажет влияние на ряд отраслей бизнеса в США, что отразится на стоимости некоторых товаров, следует из пресс-релиза международного рейтингового агентства S&P Global.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Агропромышленность, химическая промышленность, металлургия и горнодобывающая промышленность, нефтегазовая отрасль и транспорт - вот ключевые секторы американского бизнеса, которые ощущают на себе прямые последствия (конфликта на Ближнем Востоке - ред.)… Однако длительные сбои в цепочках поставок, приводящие к росту цен на сырье и снижению спроса, могут оказать существенное влияние на гораздо более широкий круг отраслей", - говорится в сообщении.
Как указывает S&P, напряженная ситуация на Ближнем Востоке несет риски для импорта алюминия, агрохимикатов, а также нефтяной и угольной продукции в США. Так, доля региона в импорте алюминия и оксида алюминия составляет около 17%, преимущественно поставки идут из ОАЭ и Бахрейна. Примерно 28% цемента и бетона также приходятся на регион.
Примерно 12% поставок пестицидов, удобрений и других агрохимикатов в Штаты приходятся на Ближний Восток. Больше всего страна импортирует из Израиля, Катара и Саудовской Аравии. Агентство отмечает, что рост стоимости удобрений, вызванный конфликтом в регионе, отразится на ценах в продуктовых магазинах в США на длительный период. Кроме того, с Ближнего Востока поставляется в страну около 12% мяса птицы и яиц.
При этом, добавляет агентство, влияние на предложение сельскохозяйственной продукции окажется менее заметным, поскольку поставки продукции не так сильно зависят от движения в Ормузском проливе. К тому же доля поставок агропромышленной продукции с Ближнего Востока в США составляет около 5%, следует из данных S&P.