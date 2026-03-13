https://1prime.ru/20260313/sud-868263568.html
Суд рассмотрит дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков в интернете
2026-03-13T00:28+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) о пропаганде наркотиков в интернете, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заседание назначено на 13 марта.
Голубину вменяют нарушение части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
Протокол на Голубина был зарегистрирован в Никулинском суде в феврале. Согласно статье, рэперу грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.
бизнес, общество , россия, рф
