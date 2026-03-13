Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков в интернете - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/sud-868263568.html
Суд рассмотрит дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков в интернете
Суд рассмотрит дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков в интернете - 13.03.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков в интернете
Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) о пропаганде наркотиков в интернете, следует из данных инстанции,... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T00:28+0300
2026-03-13T00:28+0300
бизнес
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868263568.jpg?1773350933
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) о пропаганде наркотиков в интернете, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Заседание назначено на 13 марта. Голубину вменяют нарушение части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Протокол на Голубина был зарегистрирован в Никулинском суде в феврале. Согласно статье, рэперу грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ
00:28 13.03.2026
 
Суд рассмотрит дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков в интернете

Суд рассмотрит дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков в интернете 13 марта

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) о пропаганде наркотиков в интернете, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заседание назначено на 13 марта.
Голубину вменяют нарушение части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
Протокол на Голубина был зарегистрирован в Никулинском суде в феврале. Согласно статье, рэперу грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала