Суд огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в пятницу огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну по делу о выводе средств из обанкротившегося "ОФК банка", сообщили РИА Новости в суде. Оглашение приговора назначено на 10.30 мск. Чуян был арестован заочно в 2018 году по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка". В прениях сторон прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33,122 миллиона рублей, писала газета "Коммерсант". Защита Чуяна отказалась от комментариев. Сейчас Чуян находится в розыске. Минюст Черногории в октябре 2021 года сообщал, что получил запрос от российской стороны на выдачу Чуяна, и передал документы в Высший суд в Подгорице. Он был задержан. Однако в ходе рассмотрения выяснилось, что он сменил фамилию на Левин, получил украинский паспорт и попросил политического убежища. В связи с этим власти Черногории отказали Генпрокуратуре РФ в его выдаче. Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. Как ранее сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.

