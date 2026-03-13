https://1prime.ru/20260313/sud-868263726.html
Суд огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования
Суд огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования - 13.03.2026, ПРАЙМ
Суд огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования
Таганский суд Москвы в пятницу огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну по делу о выводе средств из обанкротившегося "ОФК банка", | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T00:40+0300
2026-03-13T00:40+0300
2026-03-13T00:40+0300
финансы
экономика
россия
черногория
москва
рф
росалкогольрегулирование
асв
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868263726.jpg?1773351658
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в пятницу огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну по делу о выводе средств из обанкротившегося "ОФК банка", сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора назначено на 10.30 мск.
Чуян был арестован заочно в 2018 году по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".
В прениях сторон прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33,122 миллиона рублей, писала газета "Коммерсант". Защита Чуяна отказалась от комментариев.
Сейчас Чуян находится в розыске.
Минюст Черногории в октябре 2021 года сообщал, что получил запрос от российской стороны на выдачу Чуяна, и передал документы в Высший суд в Подгорице.
Он был задержан. Однако в ходе рассмотрения выяснилось, что он сменил фамилию на Левин, получил украинский паспорт и попросил политического убежища. В связи с этим власти Черногории отказали Генпрокуратуре РФ в его выдаче.
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. Как ранее сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
черногория
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, черногория, москва, рф, росалкогольрегулирование, асв, агентство по страхованию вкладов
Финансы, Экономика, РОССИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, МОСКВА, РФ, Росалкогольрегулирование, АСВ, Агентство по страхованию вкладов
Суд огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования
Таганский суд Москвы огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования Чуяну
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в пятницу огласит заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну по делу о выводе средств из обанкротившегося "ОФК банка", сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора назначено на 10.30 мск.
Чуян был арестован заочно в 2018 году по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".
В прениях сторон прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33,122 миллиона рублей, писала газета "Коммерсант". Защита Чуяна отказалась от комментариев.
Сейчас Чуян находится в розыске.
Минюст Черногории в октябре 2021 года сообщал, что получил запрос от российской стороны на выдачу Чуяна, и передал документы в Высший суд в Подгорице.
Он был задержан. Однако в ходе рассмотрения выяснилось, что он сменил фамилию на Левин, получил украинский паспорт и попросил политического убежища. В связи с этим власти Черногории отказали Генпрокуратуре РФ в его выдаче.
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. Как ранее сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.