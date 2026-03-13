https://1prime.ru/20260313/sud-868275683.html

Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования

Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования - 13.03.2026, ПРАЙМ

Суд вынес заочный приговор экс-главе Росалкогольрегулирования

Таганский суд Москвы в пятницу приговорил к 12 годам колонии заочно экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна за вывод средств из обанкротившегося... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T11:33+0300

2026-03-13T11:33+0300

2026-03-13T11:33+0300

происшествия

финансы

россия

рф

черногория

москва

росалкогольрегулирование

асв

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в пятницу приговорил к 12 годам колонии заочно экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна за вывод средств из обанкротившегося "ОФК-банка", передает корреспондент РИА Новости из зала. "Назначить Чуяну 12 лет колонии общего режима", - огласила решение судья. Суд признал его виновным в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Чуян был арестован заочно в 2018 году по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка". В прениях сторон прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и оштрафовать на 33 миллиона 122 тысячи рублей. Защита Чуяна отказалась от комментариев. Сейчас Чуян находится в розыске. Минюст Черногории в октябре 2021 года сообщал, что получил запрос от российской стороны на выдачу Чуяна, и передал документы в Высший суд в Подгорице. Он был задержан, но власти Черногории отказали Генпрокуратуре РФ в его выдаче поскольку тот сменил фамилию Чуян на Левин, получил украинский паспорт и попросил политического убежища. Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. Как ранее сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.

https://1prime.ru/20260311/osporil-868222131.html

https://1prime.ru/20260311/sud-868201147.html

рф

черногория

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, черногория, москва, росалкогольрегулирование, асв