В Петербурге суд передал государству типографию "Печатня"

2026-03-13T19:06+0300

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу по иску Генпрокуратуры России признал незаконной продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited петербургского ООО "Типография "Печатня" Ирине Рудене и взыскал в доход государства 100% долей этого предприятия, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Этот иск поступил в суд 19 января. Ответчиками помимо Werdelia Holdings Limited и Рудени в исковом заявлении указаны бывший собственник типографии Александр Тимохин, а также Сергей Ким. Генпрокуратура просила взыскать солидарно с Werdelia Holdings Limited, Кима и Тимохина в доход РФ 1,1 миллиарда рублей, "полученных в счет оплаты 100% долей в уставном капитале ООО "Типография "Печатня". "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства, проходившего в закрытом режиме. Суд в январе по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на активы "Печатни", Рудени, Тимохина и Людмилы Тимохиной. Под обеспечительные меры попало все движимое имущество, в том числе денежные средства, находящиеся на счетах в банках, недвижимое имущество, а также доли и акции российских и иностранных юрлиц. Также арест наложен на денежные средства самого ООО "Типография "Печатня" за исключением необходимых для обеспечения деятельности предприятия платежей. По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "Типография "Печатня" сейчас является Руденя, ранее собственниками были Тимохин и Werdelia Holdings Limited. "Печатня" - лидер печатного рынка России и стран СНГ, в промышленных масштабах реализует полный цикл по изготовлению картонной упаковки и инструкций, сообщается на сайте компании. Кроме того, предприятие выпускает самоклеящиеся этикетки на разных материалах и занимается печатью на блистерной фольге.

