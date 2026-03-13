США в январе в разы нарастили закупку российского сыра - 13.03.2026, ПРАЙМ
США в январе в разы нарастили закупку российского сыра
17:29 13.03.2026
 
Производство сыров. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в январе этого года в разы нарастили закупку сыра из России - до максимальных значений с середины 2022 года, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Так, стоимость импорта американцами российского сыра за январь достигла 43,2 тысячи долларов. В месячном выражении стоимость поставок увеличилась в 6,3 раза, а в годовом - в 2,4 раза, достигнув максимума с июня 2022 года (46,5 тысячи долларов).
Всего за прошлый год США купили у РФ сыра на 172,1 тысячи долларов - на 9% больше, чем годом ранее.
Больше всего сыра в январе Штаты купили у Италии (21,2 миллиона долларов), Франции (16,1 миллиона), Испании (9,2 миллиона), Ирландии (6,5 миллиона) и Канады (6,1 миллиона долларов).
