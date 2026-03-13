https://1prime.ru/20260313/syr-868286344.html

США в январе в разы нарастили закупку российского сыра

2026-03-13T17:29+0300

экономика

россия

бизнес

сша

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83279/17/832791744_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_ba199f3d61d645885d1a01b62f40aefc.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в январе этого года в разы нарастили закупку сыра из России - до максимальных значений с середины 2022 года, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Так, стоимость импорта американцами российского сыра за январь достигла 43,2 тысячи долларов. В месячном выражении стоимость поставок увеличилась в 6,3 раза, а в годовом - в 2,4 раза, достигнув максимума с июня 2022 года (46,5 тысячи долларов). Всего за прошлый год США купили у РФ сыра на 172,1 тысячи долларов - на 9% больше, чем годом ранее. Больше всего сыра в январе Штаты купили у Италии (21,2 миллиона долларов), Франции (16,1 миллиона), Испании (9,2 миллиона), Ирландии (6,5 миллиона) и Канады (6,1 миллиона долларов).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

