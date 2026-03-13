https://1prime.ru/20260313/tanker-868265533.html
Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза
2026-03-13T02:38+0300
РИМ, 13 мар - ПРАЙМ. Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях.
"В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом", - говорится в сообщении в Х главной новостной службы телеканала Rai1.
На видеоролике над судном можно увидеть столб огня, который выглядит как выброс пламени из хранилища.
Как выяснил корреспондент РИА Новости по сервисам, отслеживающим трафик судов в море, между Лампедузой и Мальтой к востоку от итальянского острова без движения находится российский танкер Jupiter. Предположительно, он оказался в Средиземном море, покинув порт в Омане.
В то же время из сообщения TG1 неясно, идет ли речь о Jupiter или газовозе Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Согласно сайтам отслеживания, Arctic Metagaz находится к востоку от Мальты в стороне от Лампедузы.
