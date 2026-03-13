Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза
бизнес
россия
экономика
мальта
сицилия
оман
РИМ, 13 мар - ПРАЙМ. Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях. "В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом", - говорится в сообщении в Х главной новостной службы телеканала Rai1. На видеоролике над судном можно увидеть столб огня, который выглядит как выброс пламени из хранилища. Как выяснил корреспондент РИА Новости по сервисам, отслеживающим трафик судов в море, между Лампедузой и Мальтой к востоку от итальянского острова без движения находится российский танкер Jupiter. Предположительно, он оказался в Средиземном море, покинув порт в Омане. В то же время из сообщения TG1 неясно, идет ли речь о Jupiter или газовозе Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Согласно сайтам отслеживания, Arctic Metagaz находится к востоку от Мальты в стороне от Лампедузы.
бизнес, россия, мальта, сицилия, оман
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МАЛЬТА, Сицилия, ОМАН
РИМ, 13 мар - ПРАЙМ. Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях.
"В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом", - говорится в сообщении в Х главной новостной службы телеканала Rai1.
На видеоролике над судном можно увидеть столб огня, который выглядит как выброс пламени из хранилища.
Как выяснил корреспондент РИА Новости по сервисам, отслеживающим трафик судов в море, между Лампедузой и Мальтой к востоку от итальянского острова без движения находится российский танкер Jupiter. Предположительно, он оказался в Средиземном море, покинув порт в Омане.
В то же время из сообщения TG1 неясно, идет ли речь о Jupiter или газовозе Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Согласно сайтам отслеживания, Arctic Metagaz находится к востоку от Мальты в стороне от Лампедузы.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
