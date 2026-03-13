ЦБ рекомендовал финансовым организациям усилить защиту прав клиентов

2026-03-13T16:42+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям усилить защиту прав клиентов, в частности посоветовав советам директоров вести отдельный мониторинг соблюдения прав потребителей, следует из сообщения регулятора. "В зависимости от масштаба и характера деятельности финансовой организации ее совету директоров рекомендуется вести отдельный мониторинг соблюдения прав потребителей. Для этого в состав совета директоров могут быть приглашены специалисты в сфере клиентского опыта, разработки и реализации финансовых продуктов и услуг", - говорится в сообщении. Кроме того, участники финансового рынка могут создать при совете директоров специальный комитет по правам потребителей. Такой комитет будет рассматривать вопросы внедрения правил профессиональной этики при работе с клиентами и применения механизмов контроля за соблюдением прав потребителей. Также он сможет предложить улучшение системы мотивации сотрудников с учетом уровня их клиентоцентричности, отмечает Центробанк. Требования к председателю комитета аналогичны требованиям к независимому директору, установленным в Кодексе корпоративного управления, поясняет ЦБ. Соответствующее информационное письмо Банка России адресовано участникам финансового рынка, которые работают с большим количеством клиентов – физических лиц. В нем регулятор обратился к кредитным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционным фондам, паевым инвестиционным фондам и негосударственным пенсионным фондам, страховым организациям, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям, операторам финансовых платформ, операторам инвестиционных платформ, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. ЦБ также указывает, что обращается к финансовым организациям, в составе органов управления которых cформирован совет директоров.

