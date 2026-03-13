ЦБ рекомендовал финансовым организациям усилить защиту прав клиентов - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/tsb-868284410.html
ЦБ рекомендовал финансовым организациям усилить защиту прав клиентов
финансы
банки
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170464_0:94:3299:1950_1920x0_80_0_0_ec26f33c764bde1274aedd0db89c72b6.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170464_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e29e36c4425628ba434cfb5b290b0477.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:42 13.03.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям усилить защиту прав клиентов, в частности посоветовав советам директоров вести отдельный мониторинг соблюдения прав потребителей, следует из сообщения регулятора.
"В зависимости от масштаба и характера деятельности финансовой организации ее совету директоров рекомендуется вести отдельный мониторинг соблюдения прав потребителей. Для этого в состав совета директоров могут быть приглашены специалисты в сфере клиентского опыта, разработки и реализации финансовых продуктов и услуг", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники финансового рынка могут создать при совете директоров специальный комитет по правам потребителей. Такой комитет будет рассматривать вопросы внедрения правил профессиональной этики при работе с клиентами и применения механизмов контроля за соблюдением прав потребителей. Также он сможет предложить улучшение системы мотивации сотрудников с учетом уровня их клиентоцентричности, отмечает Центробанк.
Требования к председателю комитета аналогичны требованиям к независимому директору, установленным в Кодексе корпоративного управления, поясняет ЦБ.
Соответствующее информационное письмо Банка России адресовано участникам финансового рынка, которые работают с большим количеством клиентов – физических лиц.
В нем регулятор обратился к кредитным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционным фондам, паевым инвестиционным фондам и негосударственным пенсионным фондам, страховым организациям, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям, операторам финансовых платформ, операторам инвестиционных платформ, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. ЦБ также указывает, что обращается к финансовым организациям, в составе органов управления которых cформирован совет директоров.
ФинансыБанкиРФБанк России
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала