ЦБ рассказал о росте доли безналичных некарточных платежей

Доля альтернативных способов оплаты выросла за 2025 год на 4,5 процентного пункта и составила 14,1% в общем объеме безналичных платежей, сообщает ЦБ РФ.

2026-03-13T17:19+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доля альтернативных способов оплаты выросла за 2025 год на 4,5 процентного пункта и составила 14,1% в общем объеме безналичных платежей, сообщает ЦБ РФ. "В целом доля альтернативных способов оплаты выросла за год на 4,5 процентного пункта и составила 14,1% в общем объеме безналичных платежей", - говорится в пресс-релизе. Так, в 2025 году граждане чаще пользовались альтернативными – некарточными – способами оплаты товаров и услуг. Среди них платежи по Bluetooth, которые с третьего квартала прошлого года быстро набрали обороты. "В результате к концу 2025 года было совершено 35 миллионов таких операций более чем на 33 миллиарда рублей", - поясняет регулятор. Сохраняют популярность и другие безналичные инструменты – по QR-коду и биометрии, они выросли за прошлый год в 1,8 раза по количеству и в 1,4 раза по объему, достигнув 4 миллиардов платежей на сумму 5,7 триллиона рублей. Более того, потребители стали чаще пользоваться электронными кошельками, что во многом обусловлено моделью работы маркетплейсов. "В 2025 году проведено 8,8 миллиарда операций на сумму 13,3 триллиона рублей. Это в 1,4 раза больше по количеству и 1,6 раза по сумме, чем в 2024 году", - разъясняет регулятор.

