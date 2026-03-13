https://1prime.ru/20260313/udobreniya-868272342.html
США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза
США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза - 13.03.2026, ПРАЙМ
США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза
Импорт Соединенными Штатами удобрений из России в январе этого года вырос в 2,3 раза, до максимума за три квартала, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T08:50+0300
2026-03-13T08:50+0300
2026-03-13T08:50+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
канада
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/43/841504338_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_ff9ec284ebb7cbfab6209a5886017fdb.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами удобрений из России в январе этого года вырос в 2,3 раза, до максимума за три квартала, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за первый месяц текущего года США импортировали удобрений из РФ на 193,3 миллиона долларов - в 2,3 раза больше в годовом и в 3,1 раза больше в месячном выражении. Таким образом, стоимость поставок достигла максимума с апреля 2025 года. Больше всего американцы импортировали азотные удобрения - на 117,4 миллиона долларов. Также они закупали калийные удобрения - на 54,8 миллиона, фосфорные - на 15,5 миллиона и смешанные - на 5,5 миллиона. Общий объем американского импорта удобрений в январе составил 794,2 миллиона долларов. В пятерке лидеров расположились Канада (309,9 миллиона долларов), Россия, Катар (50,3 миллиона), Алжир (38,4 миллиона), Израиль (почти 30 миллионов).
https://1prime.ru/20260312/kontrakty-868254624.html
https://1prime.ru/20260310/kitaj-868165325.html
сша
рф
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/43/841504338_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_e6eee3f91a1cc24bcdf1b02114524a2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, рф, канада
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, КАНАДА
США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза
Импорт США удобрений из России в январе вырос в 2,3 раза, до максимума за три квартала