США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза

США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза - 13.03.2026, ПРАЙМ

США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза

Импорт Соединенными Штатами удобрений из России в январе этого года вырос в 2,3 раза, до максимума за три квартала, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 13.03.2026

2026-03-13T08:50+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами удобрений из России в январе этого года вырос в 2,3 раза, до максимума за три квартала, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за первый месяц текущего года США импортировали удобрений из РФ на 193,3 миллиона долларов - в 2,3 раза больше в годовом и в 3,1 раза больше в месячном выражении. Таким образом, стоимость поставок достигла максимума с апреля 2025 года. Больше всего американцы импортировали азотные удобрения - на 117,4 миллиона долларов. Также они закупали калийные удобрения - на 54,8 миллиона, фосфорные - на 15,5 миллиона и смешанные - на 5,5 миллиона. Общий объем американского импорта удобрений в январе составил 794,2 миллиона долларов. В пятерке лидеров расположились Канада (309,9 миллиона долларов), Россия, Катар (50,3 миллиона), Алжир (38,4 миллиона), Израиль (почти 30 миллионов).

