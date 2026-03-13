Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза
США в январе нарастили импорт российских удобрений в 2.3 раза
2026-03-13T08:50+0300
2026-03-13T08:50+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
канада
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами удобрений из России в январе этого года вырос в 2,3 раза, до максимума за три квартала, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за первый месяц текущего года США импортировали удобрений из РФ на 193,3 миллиона долларов - в 2,3 раза больше в годовом и в 3,1 раза больше в месячном выражении. Таким образом, стоимость поставок достигла максимума с апреля 2025 года. Больше всего американцы импортировали азотные удобрения - на 117,4 миллиона долларов. Также они закупали калийные удобрения - на 54,8 миллиона, фосфорные - на 15,5 миллиона и смешанные - на 5,5 миллиона. Общий объем американского импорта удобрений в январе составил 794,2 миллиона долларов. В пятерке лидеров расположились Канада (309,9 миллиона долларов), Россия, Катар (50,3 миллиона), Алжир (38,4 миллиона), Израиль (почти 30 миллионов).
мировая экономика, россия, сша, рф, канада
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, КАНАДА
08:50 13.03.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами удобрений из России в январе этого года вырос в 2,3 раза, до максимума за три квартала, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, за первый месяц текущего года США импортировали удобрений из РФ на 193,3 миллиона долларов - в 2,3 раза больше в годовом и в 3,1 раза больше в месячном выражении. Таким образом, стоимость поставок достигла максимума с апреля 2025 года.
Павел Малков - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Малков назвал офсетные контракты для импортозамещения перспективными
Вчера, 19:45
Больше всего американцы импортировали азотные удобрения - на 117,4 миллиона долларов. Также они закупали калийные удобрения - на 54,8 миллиона, фосфорные - на 15,5 миллиона и смешанные - на 5,5 миллиона.
Общий объем американского импорта удобрений в январе составил 794,2 миллиона долларов. В пятерке лидеров расположились Канада (309,9 миллиона долларов), Россия, Катар (50,3 миллиона), Алжир (38,4 миллиона), Израиль (почти 30 миллионов).
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5%
10 марта, 07:47
 
