"Ужасные последствия". В США раскрыли, какой удар Иран обрушил на Украину

Конфликт на Ближнем Востоке больно ударит по Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T07:56+0300

2026-03-13T07:56+0300

2026-03-13T07:56+0300

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке больно ударит по Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман."В иранском конфликте можно выделить аспекты, связанные с Украиной и Россией. Важный момент заключается в том, что если США наладят расширенное производство боеприпасов и систем ПВО в Западной Азии, у них не останется ресурсов для их продажи Европе или поставок Украине. Таким образом, Украина вот-вот останется без оружия. К тому же она зависит от импорта удобрений, и с этим также возникнут сложности. Так что это два ужасных косвенных последствия войны для Украины", — заявил эксперт.Фриман также выразил сомнение в снятии санкций с России."Снятие санкций, конечно, было бы выгодно для России, но в этом участвуют и европейские страны, которые продолжают проявлять русофобию. Они ведут бессмысленные споры о целесообразности диалога с Россией. Поэтому у США нет возможности самостоятельно отменить санкции против России", — пояснил эксперт.Военные действия США и Израиля против Ирана продолжаются вторую неделю, в течение которой стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение разработки Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожением военного потенциала Ирана и призвали к свержению его правительства. Иран, в свою очередь, настаивает на своей готовности защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса.

