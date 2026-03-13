Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза - 13.03.2026
В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза
В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза - 13.03.2026, ПРАЙМ
В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза
Доходы населения США в январе увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T16:05+0300
2026-03-13T16:05+0300
мировая экономика
сша
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Доходы населения США в январе увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы также поднялись на 0,4% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали рост доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%. Кроме того, располагаемые доходы населения в США в январе увеличились на 0,9% в месячном выражении. А реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2017 году, выросли на 0,7%. Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции. Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.
сша
2026
Новости
ru-RU
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
16:05 13.03.2026
 
В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза

Доходы населения в США в январе выросли на 0,4% в месячном выражении

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Доходы населения США в январе увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы также поднялись на 0,4% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали рост доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%.
Кроме того, располагаемые доходы населения в США в январе увеличились на 0,9% в месячном выражении. А реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2017 году, выросли на 0,7%.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.
При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.
Мировая экономикаСША
 
 
