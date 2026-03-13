https://1prime.ru/20260313/usa-868283005.html

В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза

В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза - 13.03.2026, ПРАЙМ

В США доходы населения в январе выросли к декабрю слабее прогноза

Доходы населения США в январе увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T16:05+0300

2026-03-13T16:05+0300

2026-03-13T16:05+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a94aa2a7ed2cce8403a54d25a8d401ad.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Доходы населения США в январе увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы также поднялись на 0,4% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали рост доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%. Кроме того, располагаемые доходы населения в США в январе увеличились на 0,9% в месячном выражении. А реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2017 году, выросли на 0,7%. Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции. Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.

https://1prime.ru/20260313/udobreniya-868272342.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша